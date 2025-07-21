https://ria.ru/20250721/peskov-2030397678.html

Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду

Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду - РИА Новости, 21.07.2025

Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:14:00+03:00

2025-07-21T13:14:00+03:00

2025-07-21T13:14:00+03:00

в мире

россия

азербайджан

баку

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. "Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении... Мы считаем, что действительно сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.

https://ria.ru/20250707/moskalkova-2027757425.html

россия

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, азербайджан, баку, дмитрий песков