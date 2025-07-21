Рейтинг@Mail.ru
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/peskov-2030397678.html
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду - РИА Новости, 21.07.2025
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:14:00+03:00
2025-07-21T13:14:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
баку
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. "Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении... Мы считаем, что действительно сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
https://ria.ru/20250707/moskalkova-2027757425.html
россия
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азербайджан, баку, дмитрий песков
В мире, Россия, Азербайджан, Баку, Дмитрий Песков
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду

Песков: между РФ и Азербайджаном есть сотрудничество, основанное на уважении

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении.
"Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении... Мы считаем, что действительно сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян
7 июля, 19:03
 
В миреРоссияАзербайджанБакуДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала