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Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду - РИА Новости, 21.07.2025
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:14:00+03:00
2025-07-21T13:14:00+03:00
2025-07-21T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Азербайджаном есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. "Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении... Мы считаем, что действительно сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
https://ria.ru/20250707/moskalkova-2027757425.html
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в мире, россия, азербайджан, баку, дмитрий песков
В мире, Россия, Азербайджан, Баку, Дмитрий Песков
Песков: сотрудничество России и Азербайджана приносит взаимную выгоду
Песков: между РФ и Азербайджаном есть сотрудничество, основанное на уважении