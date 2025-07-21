https://ria.ru/20250721/orden-2030422555.html

Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести

Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести - РИА Новости, 21.07.2025

Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:59:00+03:00

2025-07-21T14:59:00+03:00

2025-07-21T14:59:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

русская православная церковь

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов Русской православной церкви", - говорится в сообщении. Предстоятель РПЦ отметил, что православие в Татарстане имеет сильную поддержку со стороны руководства региона и доброе отношение со стороны мусульман. "Это очень драгоценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Это не определяется какой-то политической конъюнктурой, а исходит из наших традиций, религий, а также доброго примера наших предков. Пример Татарстана очень важен", - подчеркнул он. Минниханов поблагодарил патриарха за награду, отметив, что это высокая оценка достижений всего многонационального Татарстана, где в мире и согласии живут представители разных национальностей. Орденом Славы и чести награждают глав государств и правительств, выдающихся государственных и общественных деятелей за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. В Казани 21 июля проходят торжества по случаю 446-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и 20-летия возвращения в столицу Татарстана чудотворного списка иконы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Также состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря, в котором приняли участие около 10 тысяч верующих.

https://ria.ru/20250705/minnikhanov--2027371221.html

https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, русская православная церковь, республика татарстан (татарстан)