https://ria.ru/20250721/orden-2030422555.html
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести - РИА Новости, 21.07.2025
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:59:00+03:00
2025-07-21T14:59:00+03:00
2025-07-21T14:59:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
русская православная церковь
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg
КАЗАНЬ, 21 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов Русской православной церкви", - говорится в сообщении. Предстоятель РПЦ отметил, что православие в Татарстане имеет сильную поддержку со стороны руководства региона и доброе отношение со стороны мусульман. "Это очень драгоценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Это не определяется какой-то политической конъюнктурой, а исходит из наших традиций, религий, а также доброго примера наших предков. Пример Татарстана очень важен", - подчеркнул он. Минниханов поблагодарил патриарха за награду, отметив, что это высокая оценка достижений всего многонационального Татарстана, где в мире и согласии живут представители разных национальностей. Орденом Славы и чести награждают глав государств и правительств, выдающихся государственных и общественных деятелей за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. В Казани 21 июля проходят торжества по случаю 446-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и 20-летия возвращения в столицу Татарстана чудотворного списка иконы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Также состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря, в котором приняли участие около 10 тысяч верующих.
https://ria.ru/20250705/minnikhanov--2027371221.html
https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_78badc0cf17ea344e6e1229fd59fab48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, русская православная церковь, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Русская православная церковь, Республика Татарстан (Татарстан)
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести
Патриарх Кирилл вручил главе Татарстана Минниханову орден Славы и чести
КАЗАНЬ, 21 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
Предстоятель РПЦ отметил, что православие в Татарстане имеет сильную поддержку со стороны руководства региона и доброе отношение со стороны мусульман.
"Это очень драгоценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Это не определяется какой-то политической конъюнктурой, а исходит из наших традиций, религий, а также доброго примера наших предков. Пример Татарстана очень важен", - подчеркнул он.
Минниханов поблагодарил патриарха за награду, отметив, что это высокая оценка достижений всего многонационального Татарстана, где в мире и согласии живут представители разных национальностей.
Орденом Славы и чести награждают глав государств и правительств, выдающихся государственных и общественных деятелей за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.
В Казани 21 июля проходят торжества по случаю 446-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и 20-летия возвращения в столицу Татарстана чудотворного списка иконы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Также состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря, в котором приняли участие около 10 тысяч верующих.