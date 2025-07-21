Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:59 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/orden-2030422555.html
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести - РИА Новости, 21.07.2025
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:59:00+03:00
2025-07-21T14:59:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
русская православная церковь
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg
КАЗАНЬ, 21 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов Русской православной церкви", - говорится в сообщении. Предстоятель РПЦ отметил, что православие в Татарстане имеет сильную поддержку со стороны руководства региона и доброе отношение со стороны мусульман. "Это очень драгоценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Это не определяется какой-то политической конъюнктурой, а исходит из наших традиций, религий, а также доброго примера наших предков. Пример Татарстана очень важен", - подчеркнул он. Минниханов поблагодарил патриарха за награду, отметив, что это высокая оценка достижений всего многонационального Татарстана, где в мире и согласии живут представители разных национальностей. Орденом Славы и чести награждают глав государств и правительств, выдающихся государственных и общественных деятелей за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. В Казани 21 июля проходят торжества по случаю 446-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и 20-летия возвращения в столицу Татарстана чудотворного списка иконы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Также состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря, в котором приняли участие около 10 тысяч верующих.
https://ria.ru/20250705/minnikhanov--2027371221.html
https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_78badc0cf17ea344e6e1229fd59fab48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, русская православная церковь, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Русская православная церковь, Республика Татарстан (Татарстан)
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести

Патриарх Кирилл вручил главе Татарстана Минниханову орден Славы и чести

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени, сообщает пресс-служба главы республики.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Это один из самых редко присуждаемых орденов Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Минниханов подал документы о выдвижении кандидатом на выборах в Татарстане
5 июля, 14:14
Предстоятель РПЦ отметил, что православие в Татарстане имеет сильную поддержку со стороны руководства региона и доброе отношение со стороны мусульман.
"Это очень драгоценный опыт взаимодействия и сотрудничества. Это не определяется какой-то политической конъюнктурой, а исходит из наших традиций, религий, а также доброго примера наших предков. Пример Татарстана очень важен", - подчеркнул он.
Минниханов поблагодарил патриарха за награду, отметив, что это высокая оценка достижений всего многонационального Татарстана, где в мире и согласии живут представители разных национальностей.
Орденом Славы и чести награждают глав государств и правительств, выдающихся государственных и общественных деятелей за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.
В Казани 21 июля проходят торжества по случаю 446-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани и 20-летия возвращения в столицу Татарстана чудотворного списка иконы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Также состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Казанского Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря, в котором приняли участие около 10 тысяч верующих.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
14 июля, 17:13
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРусская православная церковьРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала