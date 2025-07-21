https://ria.ru/20250721/opasnost-2030339766.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.07.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:21:00+03:00

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2025-07-21T07:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в 22.55 мск воскресенья, она продлилась 8 часов 10 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250721/opasnost-2030336326.html

воронежская область

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2025

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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)