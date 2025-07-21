https://ria.ru/20250721/onischenko-2030329815.html

Онищенко предупредил россиян о переносчиках чумы

Онищенко предупредил россиян о переносчиках чумы - РИА Новости, 21.07.2025

Онищенко предупредил россиян о переносчиках чумы

Блохи являются переносчиками чумы, они могут заразиться через кровь грызунов и передать инфекцию человеку, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:27:00+03:00

2025-07-21T03:27:00+03:00

2025-07-21T12:02:00+03:00

общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Блохи являются переносчиками чумы, они могут заразиться через кровь грызунов и передать инфекцию человеку, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Специалист уточнил, что в России есть природные очаги чумы, за ними ведется мониторинг. Каждый год, когда просыпаются примерно 60 видов мелких теплокровных животных, например суслики, тарбаганы, их вместе с норами исследуют, также среди них отслеживается падеж. "Мы проводим мониторинг нор, прежде всего где живут грызуны, для того чтобы уничтожить блох. Потому что от зараженного животного на человека передачу осуществляют блохи. Они пьют кровь грызунов, если грызун погибает, то они стараются найти другого грызуна. Если человек ведет себя неграмотно на территории природного очага, его может поразить блоха", — пояснил Онищенко.

https://ria.ru/20250716/onischenko-2029359963.html

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общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования