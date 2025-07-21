https://ria.ru/20250721/nauka-2029994928.html

Ученые повысили точность предсказания цунами

Ученые повысили точность предсказания цунами - РИА Новости, 21.07.2025

Ученые повысили точность предсказания цунами

Улучшить системы раннего прогноза цунами на российском побережье Японского моря и снизить ущерб от стихийных бедствий позволит новая информация о... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:00:00+03:00

2025-07-21T07:00:00+03:00

2025-07-21T07:00:00+03:00

наука

японское море

москва

южно-сахалинск

российская академия наук

университетская наука

наука

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Улучшить системы раннего прогноза цунами на российском побережье Японского моря и снизить ущерб от стихийных бедствий позволит новая информация о закономерностях распространения волн, обнаруженная российскими учеными в составе международной группы. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).Цунами — одно из самых разрушительных природных явлений, которые наносят огромный экономический ущерб и угрожает жизням и здоровью сотен тысяч людей.Ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва), Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (Южно-Сахалинск) и Университета Бат (Великобритания) провели серию исследований, посвященных цунами 2024 года в Японском море.Сначала авторы проанализировали характер распространения волны цунами в северной части Японского моря, используя данные российских и японских береговых станций, а также датчиков придонного давления.Оказалось, что высота волн варьировалась в зависимости от особенностей местности: если в открытом море она не превышала 15 сантиметров, то в порту Холмск на Сахалине из-за усиления (резонансных эффектов) она достигала 65 сантиметров. Этот феномен объясняется V-образной формой Татарского пролива, который усиливает длинные волны, а также эффектами усиления в отдельных бухтах.Затем ученые численно смоделировали возникновение и распространение волн цунами после январского землетрясения 2024 года, сосредоточившись на южной и центральной частях Японского моря. Выяснилось, что подводная возвышенность Ямато служит естественным барьером, снижающим высоту волн у побережья Приморья.В новом исследовании специалисты научной группы изучили колебания уровня моря, вызванные тайфунами Майсак и Хайшен в 2020 году. Для анализа использовались данные станций для измерения уровня моря на западном побережье Японского моря, на южном побережье Корейского полуострова, а также на корейском острове Уллындо. Результаты показали, что характеристики волн при тайфунах и цунами существенно различаются: тайфуны генерируют широкополосные волны с малыми периодами (менее 10 минут), а цунами — куполообразные волны с периодами от 6 до 40 минут."Полученная информация позволяет лучше понять, как особенности местности — например, рельеф побережья и дна — влияют на распространение и силу волн, возникающих в море в результате землетрясения. Это поможет выделить населенные пункты на российском побережье Японского моря, наиболее подверженные угрозе цунами", — рассказал руководитель лаборатории цунами имени С.Л. Соловьева Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Игорь Медведев, слова которого приводятся в сообщении.В дальнейшем ученые планируют провести детальное районирование рисков возникновения цунами на российском побережье Японского моря, которое позволит оценить его максимальные высоты с различными периодами повторяемости. Полученные данные помогут улучшить оперативный прогноз возможного стихийного бедствия на побережье.Результаты исследований, поддержанных грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Ocean Engineering.

https://ria.ru/20250313/vulkan-2004586312.html

https://ria.ru/20250521/vulkany-2018259758.html

https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026836089.html

японское море

москва

южно-сахалинск

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японское море, москва, южно-сахалинск, российская академия наук, университетская наука, наука