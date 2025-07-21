https://ria.ru/20250721/mishustin-2030340318.html

Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин

Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.07.2025

Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин

Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:24:00+03:00

2025-07-21T07:24:00+03:00

2025-07-21T07:24:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

амурская область

михаил мишустин

алексей чекунков

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. "Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР. Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030339349.html

дальний восток

россия

амурская область

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экономика, дальний восток, россия, амурская область, михаил мишустин, алексей чекунков