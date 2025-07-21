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Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.07.2025
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07:24 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030340318.html
Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин
Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.07.2025
Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин
Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:24:00+03:00
2025-07-21T07:24:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
амурская область
михаил мишустин
алексей чекунков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. "Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР. Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html
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экономика, дальний восток, россия, амурская область, михаил мишустин, алексей чекунков
Экономика, Дальний Восток, Россия, Амурская область, Михаил Мишустин, Алексей Чекунков
Россия никогда не закрывалась от инвестиций, заявил Мишустин

Мишустин: Россия никогда не закрывалась от инвестиций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.
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"Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР.
Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияАмурская областьМихаил МишустинАлексей Чекунков
 
 
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