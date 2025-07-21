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Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья - РИА Новости, 21.07.2025
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05:48 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334479.html
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:48:00+03:00
2025-07-21T05:48:00+03:00
амурская область
благовещенск
россия
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области. Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая этого года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность. Все работы планируется закончить в 2030 году. При этом сейчас дорога строится с опережением темпов. Поэтому Мишустина попросили подумать о том, чтобы выделить часть средств раньше. "Что касается этой дороги - безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены. Поручу проработать вопрос об их перераспределении, чтобы не допускать пауз в финансировании работ", - отреагировал премьер.
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амурская область
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амурская область, благовещенск, россия, михаил мишустин
Амурская область, Благовещенск, Россия, Михаил Мишустин
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья

Мишустину доложили о реконструкции трассы Благовещенск - Бибиково

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области.
Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая этого года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность.
Все работы планируется закончить в 2030 году. При этом сейчас дорога строится с опережением темпов. Поэтому Мишустина попросили подумать о том, чтобы выделить часть средств раньше.
"Что касается этой дороги - безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены. Поручу проработать вопрос об их перераспределении, чтобы не допускать пауз в финансировании работ", - отреагировал премьер.
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске
Вчера, 05:44
 
Амурская областьБлаговещенскРоссияМихаил Мишустин
 
 
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