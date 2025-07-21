https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334479.html

Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья

Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья - РИА Новости, 21.07.2025

Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:48:00+03:00

2025-07-21T05:48:00+03:00

2025-07-21T05:48:00+03:00

амурская область

благовещенск

россия

михаил мишустин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области. Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая этого года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность. Все работы планируется закончить в 2030 году. При этом сейчас дорога строится с опережением темпов. Поэтому Мишустина попросили подумать о том, чтобы выделить часть средств раньше. "Что касается этой дороги - безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены. Поручу проработать вопрос об их перераспределении, чтобы не допускать пауз в финансировании работ", - отреагировал премьер.

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334347.html

амурская область

благовещенск

россия

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амурская область, благовещенск, россия, михаил мишустин