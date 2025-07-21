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Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета - РИА Новости, 21.07.2025
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Наука
 
08:00 21.07.2025 (обновлено: 12:18 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/klimat-2029940562.html
Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета
Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета - РИА Новости, 21.07.2025
Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета
Тропические ливни летом, холод в мае, снег в апреле и невероятно теплая зима — погодные аномалии следуют одна за другой. Все это — симптомы глобальных... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:00:00+03:00
2025-07-21T12:18:00+03:00
наука
арктика
москва
китай
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Тропические ливни летом, холод в мае, снег в апреле и невероятно теплая зима — погодные аномалии следуют одна за другой. Все это — симптомы глобальных процессов, которые ощущаются в России сильнее, чем где бы то ни было. Что будет с экономикой, чего ждать жителям страны и как ученые готовятся к грядущей трансформации климата — в материале РИА Новости.Москва становится более южнойЗатопленные улицы городов превратились в "кладбища автомобилей", новостные сайты и соцсети наполнены сообщениями о разрушительных ударах молний — погода в регионах Центральной России вновь дала повод поговорить об изменениях климата. По мнению ученых, ключ к пониманию многих подобных аномалий в Северном полушарии следует искать в Арктике, где темпы роста приповерхностной температуры превышают глобальные изменения более чем в три раза.Проблема в том, что потепление на Севере приводит к самым разнообразным — и далеко не всегда приятным — явлениям в регионах южнее. Доказательства — за окном, говорит директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов."Еще лет 25-30 назад физикам климата было понятно, что на фоне глобального потепления в Арктике нас ждет интенсификация гидрологического цикла — волны жары будут сменяться ливнями. Погода летом в Москве со временем все больше начнет напоминать погоду в Воронеже, потом — в Ростове-на-Дону, где после затяжного зноя идут сильные дожди. А вот спокойных, продолжительных дождей будет все меньше, хотя среднее количество осадков может оставаться одним и тем же", — объясняет ученый.Виноват не только человекИногда потепление на Севере способно спровоцировать совсем неожиданные явления в других частях страны. В своих работах Семенов показал, что, например, зимой нагревание атмосферы в Баренцевом море может приводить к формированию устойчивого антициклона — а значит, и к сильным морозам — в центральной части России и на Урале.Сама же Арктика, согласно климатическим моделям, в ближайшие два десятилетия может стать уже сезонно свободной от льда. То есть в сентябре — когда площадь льда в годовом ходе минимальна — его не будет даже на самом Северном полюсе, указывает ученый. Это ставит массу вопросов перед фундаментальной наукой и открывает большие экономические перспективы — в организации судоходства и добычи полезных ископаемых.Однако ни природа столь быстрых изменений в Арктике, ни действующие там физические механизмы до конца не известны. Например, ученым предстоит определить, в какой степени на потепление влияет антропогенный фактор, а в какой — естественные колебания климата. По словам Семенова, вполне возможно, что последствия деятельности человека наложились на положительную фазу таких колебаний. В таком случае непонятно, что будет, если "маятник" качнется в другую сторону, и когда это произойдет."Один из важнейших вопросов — предсказуемость климатических изменений в Арктике, — говорит Семенов. — Сможем ли мы их прогнозировать более-менее точно в масштабе десяти, двадцати, пятидесяти лет?"ПредсказательЧтобы восполнить эти пробелы, российские ученые объединились с коллегами из Китая. В июле Российский научный фонд (РНФ) выдал мегагрант на изучение "экстремальных погодно-климатических явлений, связанных с ними последствий и рисков в условиях быстрых изменений климата в Арктике".Команду возглавит профессор Лин Ванг из Института физики атмосферы Китайской академии наук. Ему всего 44 года, но он уже руководит в КНР Центром исследования муссонных систем. Это не "научный пенсионер", ищущий спокойную гавань для завершения карьеры, а активный, перспективный исследователь на пике научной формы, объясняет Семенов."Профессор Лин Ванг — действительно уникальный специалист в области климатической диагностики. Он как, никто другой, умеет распутывать сложный клубок взаимосвязей. Особенно впечатляет его работа по исследованию экстремальных волн жары — он может точно определить, при каких условиях они возникают и как связаны с процессами в Северной Атлантике или других регионах, — рассказывает директор российского Института физики атмосферы. — Я лично познакомился с профессором на конференции в Томске, где он читал лекцию. Особенно впечатлило, как Ванг использует современные методы диагностики. Например, он показал, как в определенных случаях можно предсказывать волны жары в Северной Евразии за десять-четырнадцать дней. Это был по-настоящему глубокий, качественный анализ".Когда-то российские ученые из ИФА РАН помогли пекинским коллегам и методиками, и научным оборудованием — в то время те исследовали проблему смога над столицей КНР, говорит Семенов. В каком-то смысле сегодня они "возвращают долги".С российской стороны в исследовании будут участвовать ведущие специалисты из разных институтов — и физики, и океанологи, и математики. Проект реализуется до 2029-го, ежегодное финансирование — 50 миллионов рублей.Потепление — хорошо или плохо?Спектр задач довольно широкий. Исследователи хотят научиться предсказывать климатические аномалии как в Арктике, так и в средних широтах. Понять, как потепление в регионе влияет на выброс парниковых газов, в том числе метана. И наоборот — как антропогенные и естественные эмиссии этих газов ускоряют повышение температур.Инструменты тоже разнообразные. Мониторить обстановку в Арктике планируют с помощью специальных беспилотников. Российские ученые также надеются, что при численном моделировании и прогнозировании климата будут задействованы китайские суперкомпьютеры — процесс требует больших вычислительных мощностей.Конечная цель этого и других проектов по изучению Севера — научиться адаптироваться к любым трансформациям климата, какими бы они ни были, объясняет Семенов."Если мы будем понимать, что произойдет, качественно и научно обоснованно оценивать возможные изменения и вовремя готовиться к ним, тогда, конечно, мы минимизируем риски и сможем извлечь больше выгод. Если же пустим все на самотек, то, конечно, получим больше неприятностей, чем преимуществ. То есть если мы готовы и адаптируемся, то изменение климата для нас выгодно, если нет, то наоборот", — рассуждает он."В масштабе десятилетий"Как бы то ни было, обычный человек, скорее всего, резких климатических изменений не почувствует, говорит главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Комментируя проливные дожди в Центральной России, она отмечает, что такая погода — не редкость для середины лета."Такое бывает не каждый год, но и ничего исключительного здесь нет. В 2020-м, помните, три месяца подряд — май, июнь и июль — были аномально дождливыми. Однако делать далекоидущие выводы об изменении климата на основе пары сезонов нельзя. Да, климатологи говорят о сдвигах в гидрологическом цикле, но эти процессы видны только в масштабах десятилетий", — поясняет Макарова.По ее словам, погода всегда была, есть и будет изменчивой. Главное — знать, как себя вести, когда разгулялась стихия, а не паниковать из-за каждого ливня.
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029440825.html
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арктика, москва, китай, российская академия наук
Наука, Арктика, Москва, Китай, Российская академия наук
Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета

Физик Семенов перечислил условия, при которых потепление будет выгодно России

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Международная космическая станция пролетает над циклоном
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Тропические ливни летом, холод в мае, снег в апреле и невероятно теплая зима — погодные аномалии следуют одна за другой. Все это — симптомы глобальных процессов, которые ощущаются в России сильнее, чем где бы то ни было. Что будет с экономикой, чего ждать жителям страны и как ученые готовятся к грядущей трансформации климата — в материале РИА Новости.

Москва становится более южной

Затопленные улицы городов превратились в "кладбища автомобилей", новостные сайты и соцсети наполнены сообщениями о разрушительных ударах молний — погода в регионах Центральной России вновь дала повод поговорить об изменениях климата. По мнению ученых, ключ к пониманию многих подобных аномалий в Северном полушарии следует искать в Арктике, где темпы роста приповерхностной температуры превышают глобальные изменения более чем в три раза.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время дождя в Москве
Автомобильное движение во время дождя в МосквеНепогода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Автомобильное движение во время дождя в Москве
Проблема в том, что потепление на Севере приводит к самым разнообразным — и далеко не всегда приятным — явлениям в регионах южнее. Доказательства — за окном, говорит директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
"Еще лет 25-30 назад физикам климата было понятно, что на фоне глобального потепления в Арктике нас ждет интенсификация гидрологического цикла — волны жары будут сменяться ливнями. Погода летом в Москве со временем все больше начнет напоминать погоду в Воронеже, потом — в Ростове-на-Дону, где после затяжного зноя идут сильные дожди. А вот спокойных, продолжительных дождей будет все меньше, хотя среднее количество осадков может оставаться одним и тем же", — объясняет ученый.
© Фото : соцсетиСмерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024 года
Смерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети
Смерч в Краснодарском крае. 17 октября 2024 года

Виноват не только человек

Иногда потепление на Севере способно спровоцировать совсем неожиданные явления в других частях страны. В своих работах Семенов показал, что, например, зимой нагревание атмосферы в Баренцевом море может приводить к формированию устойчивого антициклона — а значит, и к сильным морозам — в центральной части России и на Урале.
Сама же Арктика, согласно климатическим моделям, в ближайшие два десятилетия может стать уже сезонно свободной от льда. То есть в сентябре — когда площадь льда в годовом ходе минимальна — его не будет даже на самом Северном полюсе, указывает ученый. Это ставит массу вопросов перед фундаментальной наукой и открывает большие экономические перспективы — в организации судоходства и добычи полезных ископаемых.
© NOAA CLIMATE.GOVПоказаны площадь и возраст арктических льдов в конце зимнего сезона (середина марта) в 1985-м и 2021-м по данным спутниковых наблюдений. Лед старше четырех лет остался только в виде небольшой полоски у побережья Канады
Показаны площадь и возраст арктических льдов в конце зимнего сезона (середина марта) в 1985-м и 2021-м по данным спутниковых наблюдений. Лед старше 4-х лет остался только в виде небольшой полоски у побережья Канады - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© NOAA CLIMATE.GOV
Показаны площадь и возраст арктических льдов в конце зимнего сезона (середина марта) в 1985-м и 2021-м по данным спутниковых наблюдений. Лед старше четырех лет остался только в виде небольшой полоски у побережья Канады
Однако ни природа столь быстрых изменений в Арктике, ни действующие там физические механизмы до конца не известны. Например, ученым предстоит определить, в какой степени на потепление влияет антропогенный фактор, а в какой — естественные колебания климата. По словам Семенова, вполне возможно, что последствия деятельности человека наложились на положительную фазу таких колебаний. В таком случае непонятно, что будет, если "маятник" качнется в другую сторону, и когда это произойдет.
"Один из важнейших вопросов — предсказуемость климатических изменений в Арктике, — говорит Семенов. — Сможем ли мы их прогнозировать более-менее точно в масштабе десяти, двадцати, пятидесяти лет?"

Предсказатель

Чтобы восполнить эти пробелы, российские ученые объединились с коллегами из Китая. В июле Российский научный фонд (РНФ) выдал мегагрант на изучение "экстремальных погодно-климатических явлений, связанных с ними последствий и рисков в условиях быстрых изменений климата в Арктике".
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг и яхта Alter Ego у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг и яхта Alter Ego у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Айсберг и яхта Alter Ego у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Команду возглавит профессор Лин Ванг из Института физики атмосферы Китайской академии наук. Ему всего 44 года, но он уже руководит в КНР Центром исследования муссонных систем. Это не "научный пенсионер", ищущий спокойную гавань для завершения карьеры, а активный, перспективный исследователь на пике научной формы, объясняет Семенов.
"Профессор Лин Ванг — действительно уникальный специалист в области климатической диагностики. Он как, никто другой, умеет распутывать сложный клубок взаимосвязей. Особенно впечатляет его работа по исследованию экстремальных волн жары — он может точно определить, при каких условиях они возникают и как связаны с процессами в Северной Атлантике или других регионах, — рассказывает директор российского Института физики атмосферы. — Я лично познакомился с профессором на конференции в Томске, где он читал лекцию. Особенно впечатлило, как Ванг использует современные методы диагностики. Например, он показал, как в определенных случаях можно предсказывать волны жары в Северной Евразии за десять-четырнадцать дней. Это был по-настоящему глубокий, качественный анализ".
Когда-то российские ученые из ИФА РАН помогли пекинским коллегам и методиками, и научным оборудованием — в то время те исследовали проблему смога над столицей КНР, говорит Семенов. В каком-то смысле сегодня они "возвращают долги".
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц Пекина во время песчаной бури
Мужчина на одной из улиц Пекина во время песчаной бури - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Мужчина на одной из улиц Пекина во время песчаной бури
С российской стороны в исследовании будут участвовать ведущие специалисты из разных институтов — и физики, и океанологи, и математики. Проект реализуется до 2029-го, ежегодное финансирование — 50 миллионов рублей.

Потепление — хорошо или плохо?

Спектр задач довольно широкий. Исследователи хотят научиться предсказывать климатические аномалии как в Арктике, так и в средних широтах. Понять, как потепление в регионе влияет на выброс парниковых газов, в том числе метана. И наоборот — как антропогенные и естественные эмиссии этих газов ускоряют повышение температур.
Инструменты тоже разнообразные. Мониторить обстановку в Арктике планируют с помощью специальных беспилотников. Российские ученые также надеются, что при численном моделировании и прогнозировании климата будут задействованы китайские суперкомпьютеры — процесс требует больших вычислительных мощностей.
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкМоржи близ острова Врангеля в Северном Ледовитом океане
Остров Врангеля в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Моржи близ острова Врангеля в Северном Ледовитом океане
Конечная цель этого и других проектов по изучению Севера — научиться адаптироваться к любым трансформациям климата, какими бы они ни были, объясняет Семенов.
"Если мы будем понимать, что произойдет, качественно и научно обоснованно оценивать возможные изменения и вовремя готовиться к ним, тогда, конечно, мы минимизируем риски и сможем извлечь больше выгод. Если же пустим все на самотек, то, конечно, получим больше неприятностей, чем преимуществ. То есть если мы готовы и адаптируемся, то изменение климата для нас выгодно, если нет, то наоборот", — рассуждает он.
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"В масштабе десятилетий"

Как бы то ни было, обычный человек, скорее всего, резких климатических изменений не почувствует, говорит главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Комментируя проливные дожди в Центральной России, она отмечает, что такая погода — не редкость для середины лета.
"Такое бывает не каждый год, но и ничего исключительного здесь нет. В 2020-м, помните, три месяца подряд — май, июнь и июль — были аномально дождливыми. Однако делать далекоидущие выводы об изменении климата на основе пары сезонов нельзя. Да, климатологи говорят о сдвигах в гидрологическом цикле, но эти процессы видны только в масштабах десятилетий", — поясняет Макарова.
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По ее словам, погода всегда была, есть и будет изменчивой. Главное — знать, как себя вести, когда разгулялась стихия, а не паниковать из-за каждого ливня.
 
НаукаАрктикаМоскваКитайРоссийская академия наук
 
 
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