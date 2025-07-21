https://ria.ru/20250721/klimat-2029940562.html

Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета

Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета - РИА Новости, 21.07.2025

Арктическая головоломка: ученые выясняют причины аномального лета

Тропические ливни летом, холод в мае, снег в апреле и невероятно теплая зима — погодные аномалии следуют одна за другой. Все это — симптомы глобальных... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T12:18:00+03:00

наука

арктика

москва

китай

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Тропические ливни летом, холод в мае, снег в апреле и невероятно теплая зима — погодные аномалии следуют одна за другой. Все это — симптомы глобальных процессов, которые ощущаются в России сильнее, чем где бы то ни было. Что будет с экономикой, чего ждать жителям страны и как ученые готовятся к грядущей трансформации климата — в материале РИА Новости.Москва становится более южнойЗатопленные улицы городов превратились в "кладбища автомобилей", новостные сайты и соцсети наполнены сообщениями о разрушительных ударах молний — погода в регионах Центральной России вновь дала повод поговорить об изменениях климата. По мнению ученых, ключ к пониманию многих подобных аномалий в Северном полушарии следует искать в Арктике, где темпы роста приповерхностной температуры превышают глобальные изменения более чем в три раза.Проблема в том, что потепление на Севере приводит к самым разнообразным — и далеко не всегда приятным — явлениям в регионах южнее. Доказательства — за окном, говорит директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов."Еще лет 25-30 назад физикам климата было понятно, что на фоне глобального потепления в Арктике нас ждет интенсификация гидрологического цикла — волны жары будут сменяться ливнями. Погода летом в Москве со временем все больше начнет напоминать погоду в Воронеже, потом — в Ростове-на-Дону, где после затяжного зноя идут сильные дожди. А вот спокойных, продолжительных дождей будет все меньше, хотя среднее количество осадков может оставаться одним и тем же", — объясняет ученый.Виноват не только человекИногда потепление на Севере способно спровоцировать совсем неожиданные явления в других частях страны. В своих работах Семенов показал, что, например, зимой нагревание атмосферы в Баренцевом море может приводить к формированию устойчивого антициклона — а значит, и к сильным морозам — в центральной части России и на Урале.Сама же Арктика, согласно климатическим моделям, в ближайшие два десятилетия может стать уже сезонно свободной от льда. То есть в сентябре — когда площадь льда в годовом ходе минимальна — его не будет даже на самом Северном полюсе, указывает ученый. Это ставит массу вопросов перед фундаментальной наукой и открывает большие экономические перспективы — в организации судоходства и добычи полезных ископаемых.Однако ни природа столь быстрых изменений в Арктике, ни действующие там физические механизмы до конца не известны. Например, ученым предстоит определить, в какой степени на потепление влияет антропогенный фактор, а в какой — естественные колебания климата. По словам Семенова, вполне возможно, что последствия деятельности человека наложились на положительную фазу таких колебаний. В таком случае непонятно, что будет, если "маятник" качнется в другую сторону, и когда это произойдет."Один из важнейших вопросов — предсказуемость климатических изменений в Арктике, — говорит Семенов. — Сможем ли мы их прогнозировать более-менее точно в масштабе десяти, двадцати, пятидесяти лет?"ПредсказательЧтобы восполнить эти пробелы, российские ученые объединились с коллегами из Китая. В июле Российский научный фонд (РНФ) выдал мегагрант на изучение "экстремальных погодно-климатических явлений, связанных с ними последствий и рисков в условиях быстрых изменений климата в Арктике".Команду возглавит профессор Лин Ванг из Института физики атмосферы Китайской академии наук. Ему всего 44 года, но он уже руководит в КНР Центром исследования муссонных систем. Это не "научный пенсионер", ищущий спокойную гавань для завершения карьеры, а активный, перспективный исследователь на пике научной формы, объясняет Семенов."Профессор Лин Ванг — действительно уникальный специалист в области климатической диагностики. Он как, никто другой, умеет распутывать сложный клубок взаимосвязей. Особенно впечатляет его работа по исследованию экстремальных волн жары — он может точно определить, при каких условиях они возникают и как связаны с процессами в Северной Атлантике или других регионах, — рассказывает директор российского Института физики атмосферы. — Я лично познакомился с профессором на конференции в Томске, где он читал лекцию. Особенно впечатлило, как Ванг использует современные методы диагностики. Например, он показал, как в определенных случаях можно предсказывать волны жары в Северной Евразии за десять-четырнадцать дней. Это был по-настоящему глубокий, качественный анализ".Когда-то российские ученые из ИФА РАН помогли пекинским коллегам и методиками, и научным оборудованием — в то время те исследовали проблему смога над столицей КНР, говорит Семенов. В каком-то смысле сегодня они "возвращают долги".С российской стороны в исследовании будут участвовать ведущие специалисты из разных институтов — и физики, и океанологи, и математики. Проект реализуется до 2029-го, ежегодное финансирование — 50 миллионов рублей.Потепление — хорошо или плохо?Спектр задач довольно широкий. Исследователи хотят научиться предсказывать климатические аномалии как в Арктике, так и в средних широтах. Понять, как потепление в регионе влияет на выброс парниковых газов, в том числе метана. И наоборот — как антропогенные и естественные эмиссии этих газов ускоряют повышение температур.Инструменты тоже разнообразные. Мониторить обстановку в Арктике планируют с помощью специальных беспилотников. Российские ученые также надеются, что при численном моделировании и прогнозировании климата будут задействованы китайские суперкомпьютеры — процесс требует больших вычислительных мощностей.Конечная цель этого и других проектов по изучению Севера — научиться адаптироваться к любым трансформациям климата, какими бы они ни были, объясняет Семенов."Если мы будем понимать, что произойдет, качественно и научно обоснованно оценивать возможные изменения и вовремя готовиться к ним, тогда, конечно, мы минимизируем риски и сможем извлечь больше выгод. Если же пустим все на самотек, то, конечно, получим больше неприятностей, чем преимуществ. То есть если мы готовы и адаптируемся, то изменение климата для нас выгодно, если нет, то наоборот", — рассуждает он."В масштабе десятилетий"Как бы то ни было, обычный человек, скорее всего, резких климатических изменений не почувствует, говорит главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Комментируя проливные дожди в Центральной России, она отмечает, что такая погода — не редкость для середины лета."Такое бывает не каждый год, но и ничего исключительного здесь нет. В 2020-м, помните, три месяца подряд — май, июнь и июль — были аномально дождливыми. Однако делать далекоидущие выводы об изменении климата на основе пары сезонов нельзя. Да, климатологи говорят о сдвигах в гидрологическом цикле, но эти процессы видны только в масштабах десятилетий", — поясняет Макарова.По ее словам, погода всегда была, есть и будет изменчивой. Главное — знать, как себя вести, когда разгулялась стихия, а не паниковать из-за каждого ливня.

https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html

https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029440825.html

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арктика, москва, китай, российская академия наук