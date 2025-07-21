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Афтершоки на Камчатке будут продолжаться несколько месяцев - РИА Новости, 21.07.2025
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11:59 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030381053.html
Афтершоки на Камчатке будут продолжаться несколько месяцев
Афтершоки на Камчатке будут продолжаться несколько месяцев - РИА Новости, 21.07.2025
Афтершоки на Камчатке будут продолжаться несколько месяцев
Афтершоковый процесс на Камчатке после мощных землетрясений 20 июля затухает, он будет продолжаться несколько месяцев, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:59:00+03:00
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камчатка
тихий океан
российская академия наук
происшествия
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*ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Афтершоковый процесс на Камчатке после мощных землетрясений 20 июля затухает, он будет продолжаться несколько месяцев, сообщает правительство региона. В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков. "Афтершоковый процесс постепенно затухает, об этом сообщил сотрудник камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Вадим Салтыков во время оперативного совещания. По мнению экспертов, затухающий процесс будет продолжаться несколько месяцев, при этом возможны достаточно сильные события с магнитудой до 6", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейсмологи в течение суток зафиксировали несколько сотен афтершоков, магнитуда которых варьировалась от 3,5 до 6,2, большинство из них неощущаемые.
https://ria.ru/20250721/volontery-2030332053.html
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камчатка, тихий океан, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук, Происшествия
Афтершоки на Камчатке будут продолжаться несколько месяцев

Афтершоки на Камчатке после землетрясения будут продолжаться несколько месяцев

© Фото : соцсетиЗемлетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : соцсети
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки
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*ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Афтершоковый процесс на Камчатке после мощных землетрясений 20 июля затухает, он будет продолжаться несколько месяцев, сообщает правительство региона.
В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков.
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"Афтершоковый процесс постепенно затухает, об этом сообщил сотрудник камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Вадим Салтыков во время оперативного совещания. По мнению экспертов, затухающий процесс будет продолжаться несколько месяцев, при этом возможны достаточно сильные события с магнитудой до 6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейсмологи в течение суток зафиксировали несколько сотен афтершоков, магнитуда которых варьировалась от 3,5 до 6,2, большинство из них неощущаемые.
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