https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030338146.html

В зданиях больниц Камчатки после землетрясений нашли трещины

В зданиях больниц Камчатки после землетрясений нашли трещины - РИА Новости, 21.07.2025

В зданиях больниц Камчатки после землетрясений нашли трещины

Специалисты выявили трещины в зданиях медицинских учреждений Камчатки после мощных землетрясений, произошедших в воскресенье, при этом угрозы зданиям нет,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:59:00+03:00

2025-07-21T06:59:00+03:00

2025-07-21T17:20:00+03:00

происшествия

камчатка

тихий океан

владимир солодов

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Специалисты выявили трещины в зданиях медицинских учреждений Камчатки после мощных землетрясений, произошедших в воскресенье, при этом угрозы зданиям нет, больницы работают штатно, сообщает краевой Минздрав. В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков. "После землетрясения на Камчатке комиссия Минздрава оценивает последствия. Серьезных разрушений нет — зафиксированы лишь трещины в зданиях. Медицинские учреждения функционируют в обычном режиме, пациенты получают помощь без перебоев", — говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы для работы больниц нет. Комиссия проверяет объекты, но экстренных мер не требуется. Правительство Камчатки уточняет, что в результате землетрясения в потолочных перекрытиях детской городской поликлиники № 1 образовались трещины. "Разрушения несущих конструкций отсутствуют, опасности для посетителей нет. Кроме обнаруженных трещин, иных повреждений осмотр не выявил, учреждение работает в штатном режиме", — сообщают власти. Губернатор Владимир Солодов поручил специалистам после осмотра всех социально значимых объектов дать оценку до 23 июля и выполнить необходимые ремонтные работы в ближайшее время.

https://ria.ru/20250721/volontery-2030332053.html

https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030327776.html

камчатка

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происшествия, камчатка, тихий океан, владимир солодов, российская академия наук