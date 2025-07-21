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На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений - РИА Новости, 21.07.2025
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02:45 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030327776.html
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений - РИА Новости, 21.07.2025
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений
Порядка 400 афтершоков зарегистрированы на Камчатке после мощных землетрясений, произошедших в воскресенье, толчки продолжаются, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:45:00+03:00
2025-07-21T02:45:00+03:00
происшествия
камчатка
тихий океан
владимир солодов
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Порядка 400 афтершоков зарегистрированы на Камчатке после мощных землетрясений, произошедших в воскресенье, толчки продолжаются, сообщил РИА Новости представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. В воскресенье на Камчатке произошла серия землетрясений, самый сильный толчок, по оценкам специалистов, был магнитудой 7,6. По данным главы региона Владимира Солодова, значительных повреждений не обнаружено. После второго мощного землетрясения, которое в населенных пунктах ощущалось до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщал РИА Новости, что после двух мощных землетрясений произошло почти 30 афтершоков. Их магнитуда достигала 6,7, уточняли в ГУ МЧС. "Афтершоки продолжаются, порядка 400 землетрясений зарегистрировано после мощного толчка от вечера воскресенья", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что магнитуда всех афтершоков – меньше 7,2.
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камчатка
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происшествия, камчатка, тихий океан, владимир солодов, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Владимир Солодов, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений

На Камчатке после мощных землетрясений зарегистрировали около 400 афтершоков

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Порядка 400 афтершоков зарегистрированы на Камчатке после мощных землетрясений, произошедших в воскресенье, толчки продолжаются, сообщил РИА Новости представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
В воскресенье на Камчатке произошла серия землетрясений, самый сильный толчок, по оценкам специалистов, был магнитудой 7,6. По данным главы региона Владимира Солодова, значительных повреждений не обнаружено. После второго мощного землетрясения, которое в населенных пунктах ощущалось до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщал РИА Новости, что после двух мощных землетрясений произошло почти 30 афтершоков. Их магнитуда достигала 6,7, уточняли в ГУ МЧС.
"Афтершоки продолжаются, порядка 400 землетрясений зарегистрировано после мощного толчка от вечера воскресенья", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что магнитуда всех афтершоков – меньше 7,2.
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ПроисшествияКамчаткаТихий океанВладимир СолодовРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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