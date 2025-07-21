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Источник сообщил о телефонном разговоре Аракчи и Фидана - РИА Новости, 21.07.2025
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20:44 21.07.2025 (обновлено: 20:52 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/iran-2030498359.html
Источник сообщил о телефонном разговоре Аракчи и Фидана
Источник сообщил о телефонном разговоре Аракчи и Фидана - РИА Новости, 21.07.2025
Источник сообщил о телефонном разговоре Аракчи и Фидана
Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакана Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговорный процесс по атому, который пройдет в Стамбуле в пятницу,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:44:00+03:00
2025-07-21T20:52:00+03:00
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакана Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговорный процесс по атому, который пройдет в Стамбуле в пятницу, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) проведут в Стамбуле в пятницу переговоры по иранской ядерной проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел."Сегодня состоялся телефонный разговор Фидана с Аракчи. В ходе разговора обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также ядерные переговоры, которые пройдут в Стамбуле в пятницу", - сказал собеседник агентства.Аракчи 20 июня принял участие в переговорах с коллегами из стран "евротройки" в Женеве по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. Однако после этого США нанесли удары по ядерным объектам исламской республики.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем извещал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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в мире, иран, стамбул, сша, аббас аракчи, хакан фидан, дональд трамп, магатэ
В мире, Иран, Стамбул, США, Аббас Аракчи, Хакан Фидан, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Источник сообщил о телефонном разговоре Аракчи и Фидана

Фидан и Аракчи обсудили по телефону переговорный процесс по иранскому атому

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакана Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговорный процесс по атому, который пройдет в Стамбуле в пятницу, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) проведут в Стамбуле в пятницу переговоры по иранской ядерной проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел.
"Сегодня состоялся телефонный разговор Фидана с Аракчи. В ходе разговора обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, события в Сирии, а также ядерные переговоры, которые пройдут в Стамбуле в пятницу", - сказал собеседник агентства.
Аракчи 20 июня принял участие в переговорах с коллегами из стран "евротройки" в Женеве по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. Однако после этого США нанесли удары по ядерным объектам исламской республики.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем извещал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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