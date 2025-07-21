https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html

Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года

Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года - РИА Новости, 21.07.2025

Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года

Количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств в Белгородской области к концу этого года превысит 4,1 тысячи, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:36:00+03:00

2025-07-21T14:36:00+03:00

2025-07-21T14:36:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА новости. Количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств в Белгородской области к концу этого года превысит 4,1 тысячи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о вовлечении личных подсобных хозяйств с целью получения социальных контрактов и увеличения объемов производства овощей. "С 2022 года по 1 июня 2025 года в Белгородской области заключено 3309 социальных контрактов на развитие ЛПХ, из них 673 — на производство овощеводческой продукции. Ожидается, что к концу 2025 года количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств составит 4130, из них 801 — на выращивание овощей и картофеля", - сообщил губернатор. В период с 2022 по 2024 годы, после успешного участия Белгородской области в числе трёх пилотных регионов России в эксперименте по субсидированию затрат на сельскохозяйственное производство (приобретение семян и удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственного инвентаря и оборудования), 151 житель региона, ведущий ЛПХ, получил 12,4 миллиона рублей. Планируется, что к концу года данные субсидии получат ещё более 100 человек на общую сумму свыше 7,2 миллиона рублей. Помимо федерального субсидирования, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в Белгородской области жителям, ведущим личные подсобные хозяйства, предоставляются субсидии из регионального бюджета. Так, в 2023 году семь производителей овощей получили поддержку на строительство и приобретение теплиц на сумму более 750 тысяч рублей, а в 2024 году — уже 13 сельскохозяйственных производителей на общую сумму более 1,9 миллиона рублей. В текущем году на данное направление выделили 2 миллиона рублей из областного бюджета. Также за последние три года на ярмарках выходного дня реализовано свыше 7,6 тысячи тонн овощной продукции, произведённой личными подсобными хозяйствами. "Социальный контракт для нас — это реальный механизм борьбы с бедностью. И мы являемся одними из лидеров в стране по их реализации. Особенно важно, что эта форма государственной поддержки востребована в сфере сельского хозяйства — среди тех, кто занимается и развивает свои личные подсобные хозяйства", — подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250721/klassy-2030377351.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков