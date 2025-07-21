Рейтинг@Mail.ru
Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:36 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html
Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года
Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года - РИА Новости, 21.07.2025
Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года
Количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств в Белгородской области к концу этого года превысит 4,1 тысячи, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:36:00+03:00
2025-07-21T14:36:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА новости. Количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств в Белгородской области к концу этого года превысит 4,1 тысячи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о вовлечении личных подсобных хозяйств с целью получения социальных контрактов и увеличения объемов производства овощей. "С 2022 года по 1 июня 2025 года в Белгородской области заключено 3309 социальных контрактов на развитие ЛПХ, из них 673 — на производство овощеводческой продукции. Ожидается, что к концу 2025 года количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств составит 4130, из них 801 — на выращивание овощей и картофеля", - сообщил губернатор. В период с 2022 по 2024 годы, после успешного участия Белгородской области в числе трёх пилотных регионов России в эксперименте по субсидированию затрат на сельскохозяйственное производство (приобретение семян и удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственного инвентаря и оборудования), 151 житель региона, ведущий ЛПХ, получил 12,4 миллиона рублей. Планируется, что к концу года данные субсидии получат ещё более 100 человек на общую сумму свыше 7,2 миллиона рублей. Помимо федерального субсидирования, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в Белгородской области жителям, ведущим личные подсобные хозяйства, предоставляются субсидии из регионального бюджета. Так, в 2023 году семь производителей овощей получили поддержку на строительство и приобретение теплиц на сумму более 750 тысяч рублей, а в 2024 году — уже 13 сельскохозяйственных производителей на общую сумму более 1,9 миллиона рублей. В текущем году на данное направление выделили 2 миллиона рублей из областного бюджета. Также за последние три года на ярмарках выходного дня реализовано свыше 7,6 тысячи тонн овощной продукции, произведённой личными подсобными хозяйствами. "Социальный контракт для нас — это реальный механизм борьбы с бедностью. И мы являемся одними из лидеров в стране по их реализации. Особенно важно, что эта форма государственной поддержки востребована в сфере сельского хозяйства — среди тех, кто занимается и развивает свои личные подсобные хозяйства", — подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250721/klassy-2030377351.html
https://ria.ru/20250717/ithub-2029769555.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Более 4,1 тыс соцконтрактов заключат в Белгородской области к концу года

Более 4,1 тыс соцконтрактов будут заключены в Белгородской области к концу года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА новости. Количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств в Белгородской области к концу этого года превысит 4,1 тысячи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона на еженедельном оперативном заседании рассмотрел вопрос о вовлечении личных подсобных хозяйств с целью получения социальных контрактов и увеличения объемов производства овощей.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Первые дорожные классы в России откроют в Белгородской области 1 сентября
Вчера, 11:35
"С 2022 года по 1 июня 2025 года в Белгородской области заключено 3309 социальных контрактов на развитие ЛПХ, из них 673 — на производство овощеводческой продукции. Ожидается, что к концу 2025 года количество соцконтрактов на развитие личных подсобных хозяйств составит 4130, из них 801 — на выращивание овощей и картофеля", - сообщил губернатор.
В период с 2022 по 2024 годы, после успешного участия Белгородской области в числе трёх пилотных регионов России в эксперименте по субсидированию затрат на сельскохозяйственное производство (приобретение семян и удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственного инвентаря и оборудования), 151 житель региона, ведущий ЛПХ, получил 12,4 миллиона рублей. Планируется, что к концу года данные субсидии получат ещё более 100 человек на общую сумму свыше 7,2 миллиона рублей.
Помимо федерального субсидирования, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в Белгородской области жителям, ведущим личные подсобные хозяйства, предоставляются субсидии из регионального бюджета. Так, в 2023 году семь производителей овощей получили поддержку на строительство и приобретение теплиц на сумму более 750 тысяч рублей, а в 2024 году — уже 13 сельскохозяйственных производителей на общую сумму более 1,9 миллиона рублей. В текущем году на данное направление выделили 2 миллиона рублей из областного бюджета.
Также за последние три года на ярмарках выходного дня реализовано свыше 7,6 тысячи тонн овощной продукции, произведённой личными подсобными хозяйствами.
"Социальный контракт для нас — это реальный механизм борьбы с бедностью. И мы являемся одними из лидеров в стране по их реализации. Особенно важно, что эта форма государственной поддержки востребована в сфере сельского хозяйства — среди тех, кто занимается и развивает свои личные подсобные хозяйства", — подчеркнул глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Второй в Белгородской области колледж IThub откроется в Старом Осколе
17 июля, 18:33
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала