https://ria.ru/20250721/gentsis-2030317626.html

Александр Генцис: треть бюджета РЕК идет на образование и культуру

Александр Генцис: треть бюджета РЕК идет на образование и культуру - РИА Новости, 21.07.2025

Александр Генцис: треть бюджета РЕК идет на образование и культуру

Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) недавно был избран меценат и IT-предприниматель Александр Генцис. В первом после избрания интервью он... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:04:00+03:00

религия

интервью

россия

израиль

иерусалим

вячеслав моше кантор

герман захарьяев

берл лазар

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Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) недавно был избран меценат и IT-предприниматель Александр Генцис. В первом после избрания интервью он рассказал о своем видении еврейской благотворительности, ее практических аспектах и о стратегических направлениях работы РЕК.– Александр Юрьевич, как вы лично видите благотворительность?– Я считаю, что благотворительность – это вершина использования денег, которые у людей появляются. Большинство жителей планеты во время своей жизни решают те задачи, которые связаны с жизнью их самих и близких им людей, – мы зарабатываем деньги, мы пытаемся достичь каких-то результатов, чтобы улучшить свою жизнь, купить себе новые предметы и впечатления. Каждый из нас выстраивает систему потребления, которая зависит от тех денег, которые мы можем заработать. К сожалению, нужно признать, что большинство людей находится в процессе открытия для себя того удивительного факта, что можно помогать другим людям, не ожидая от этого прямого ответа, когда можно просто делать добрые дела и получать от этого несоизмеримое удовольствие. Это уникальный момент жизни, который может изменить жизнь человека в лучшую сторону.В моей жизни так и произошло: шесть лет назад у меня пришло осознание того, что благотворительность может улучшить и изменить мою личную жизнь, и, изменяя мою собственную жизнь, я могу повлиять на жизнь людей вокруг меня. И это не моя придумка: так написано в Торе и в других книгах, которые находятся в основе ведущих мировых религий. Одним из главных дел, которым должен заниматься человек, – это благотворительность. И поэтому, находясь на посту президента РЕК, я вижу свою задачу, в том, чтобы открыть намного больше возможностей для нее. В первую очередь – для людей, которые этим никогда не занимались по тем или иным причинам. Показать им и на своем примере, и на примере попечителей, которые входят в Российский еврейский конгресс, как можно улучшить свою собственную жизнь, занимаясь помощью другим людям.– Какие новые проекты вы планируете и какие считаете наиболее важными из уже существующих? Есть ли среди них международные?– РЕК — это уникальный благотворительный фонд, уникальная общественная организация. В следующем году мы празднуем 30 лет, это одна из старейших организаций в России, которая занимается именно благотворительной деятельностью. И, конечно, за 30-летнюю историю РЕК накопил очень большой опыт реализации разнообразных проектов. Конечно, основную их часть составляют проекты, я бы сказал, классической благотворительности, которая фокусируется на помощи тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Это могут быть малообеспеченные люди, это могут быть люди с ограничениями здоровья, люди, попавшие в трудную ситуацию. В нашей стране несколько сотен благотворительных фондов, и так или иначе они занимаются поддержкой людей, которые находятся в трудной ситуации. И РЕК, безусловно, видит одну из миссий в продолжении поддержки таких людей.Но что еще очень важно для меня – это вторая и третья группа проектов. Вторая группа проектов – это проекты, которые связаны с еврейской идентичностью и поддержкой еврейского народа, исходя из тех исторических предпосылок и той ситуации, в которой он находится. Я имею в виду борьбу с антисемитизмом, проекты, связанные с сохранением памяти о Холокосте, и с восстановлением памяти о тех ужасных событиях, которые были в истории еврейского народа 85 лет назад. Мы находим места массовых захоронений, восстанавливаем имена невинно убитых евреев, ставим мемориальные комплексы и организовываем экскурсии к этим местам для того, чтобы люди видели и знали это.Третье направление, которое с моей точки зрения исключительно важно, и которое я вижу приоритетным, связано с поддержкой еврейских проектов и с тем, что называется социальным бизнесом. Речь идет о том, что большое количество людей развивает те или иные проекты, нацеленные на улучшение жизни общества. И РЕК выделил эти проекты в отдельную категорию, мы системно занимаемся тем, что поддерживаем эти проекты – методологически, финансово, репутационно и информационно. Для этого была создана специальная лаборатория "Тикун Лаб". Тикун – в переводе с иврита "исправление", "улучшение". Это слова, связанные именно с поддержкой нового проекта. И это, конечно, очень важный момент социального предпринимательства. Только что мы подвели результаты первого грантового конкурса, выбрали четыре проекта, которые получили деньги на развитие.И четвертое, с моей точки зрения наиболее важное, и я планирую очень активно развивать это направление – обучение. Если вы посмотрите на наши книги, – Танах, Тору, – тезис, связанный с обучением, был заложен изначально при формировании народа. То есть с самого начала была поставлена задача, чтобы поколения передавали знания от одного к другому. Понятие школы было встроено непосредственно в жизнь народа еще со времен исхода из Египта. И вот это понятие еврейского образования, еврейской школы, на протяжении тысячелетий проходило нитью через всю историю народа. И не просто проходило: с помощью этого образования мир получил большое количество очень уважаемых людей. Если вы посмотрите на статистику представителей еврейского народа среди нобелевских лауреатов, и в наукоемких или требовательных к образованию индустриях, таких как медицина, музыка или фундаментальная наука, – вы увидите, что представители нашего народа играют там очень большую роль, и именно благодаря еврейскому образованию. Суть этого образования, двумя словами, если сказать, заключается в том, что оно построено не на конкретных принятых правилах и уже изученных аксиомах или теоремах, а на принципе обсуждения и даже, я бы сказал, сомнения. То есть люди получают знания, постоянно тренируя свой мозг, ставя под сомнение даже, может быть, известные истины, и тем самым заставляя свое серое вещество находиться в движении и поиске правды. Такой фундаментальный подход уникален и привлекает к такому образованию не только представителей еврейского народа. У меня самого есть несколько близких друзей, дети которых ходят в еврейские школы, именно потому что им нравится такой подход.В настоящий момент времени около трети денег в бюджете РЕК идут на поддержку образовательных и культурных проектов. У РЕК есть своя собственная школа "Маалит" и ряд школ, детских садов и других учреждений еврейского воспитания, которые финансируются РЕК и его попечителями. Моя идея заключается в том, чтобы, сохранив эту работу, добавить дополнительные возможности, которые дает современный мир. Это возможности, связанные с онлайн-образованием и развитием еврейского образования в тех школах, которые не являются религиозными и не сфокусированы полностью на еврейском образовании.Онлайн-обучение сейчас огромным образом расцветает в определенных секторах, и можно удивиться, какой объем денег в нем сосредоточен. Объем бизнеса преподавателей, которые готовят к тем же ЕГЭ – это миллионы рублей, и этот рынок только растет. И это происходит только благодаря тому, что есть эффективные онлайн-платформы. Зная эти платформы, зная подходы, мы будем использовать это и для развития обучения как системы донесения еврейских знаний, еврейских подходов, еврейских ценностей для тех людей, которым это интересно.– К теме образования примыкает и борьба с обелением и героизацией нацизма в мире. Участвует ли в этом РЕК, где и как?– Этот вопрос крайне чувствителен для представителей еврейского народа. В каждом народе есть свои истории, свои мысли, свои переживания, которые передаются именно по семейной линии. Моя бабушка мне рассказывала об огромных ужасах, которые она пережила во время войны от нацистов. Это был конвейер по убийству людей, и причина этого убийства была только одна: ненависть к еврейскому народу. В истории человечества всего несколько примеров идеологии убийства только по причине, что люди родились не “той национальности”, и еврейский народ испытал это на себе. Поэтому любое проявление нацизма вызывает острую реакцию у живущих евреев, хотя в этом смысле наше поколение, слава Богу, не проходило через эти ужасы. Поэтому РЕК является одной из флагманских организаций, которые против этого борются. Этому посвящена наша "Неделя памяти жертв Холокоста", которая каждый год проходит на самом высоком уровне: ей придан официальный статус, в этом году она включена в программу официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на мероприятиях ежегодно присутствуют представители власти, представители других конфессий. И за эту неделю мы говорим как можно большему количеству людей вокруг нас, что это не должно повториться.Конечно, мы поддерживаем те проекты, которые ставят целью сохранение памяти и донесение ее до людей, которым бабушки об этом не рассказывали, потому что взрослому человеку, который живет в XXI веке, очень сложно передать суть происходящего. Один из самых главных проектов – это сохранение памяти о Холокосте и поддержка борьбы именно с современными проявлениями нацизма. Мы своей жизнью и делами с этим в том числе боремся.– Сколько уже удалось выявить мест массовых расстрелов, и сколько из них еще требуют увековечения в формате памятников?– Уже поставлено 95 памятников, а всего таких мест более 380. Задача стоит увековечить максимальное количество.– По срокам этого ставите какие-то цели?– Нет, не ставим. Этот проект связан и с содействием руководителей местной власти, что очень важно, и с проведением изыскательских работ, потому что наша задача – установить по максимуму имена. То есть вопрос не только в установке памятника, но и в том, чтобы найти имена людей, и это может требовать долгого времени. Но главное – что мы здесь абсолютно неотвратимы, мы добьемся результата, и все места, о которых нам известно, будут нести на себе памятные знаки, которые покажут всем людям, проходящим мимо, что здесь было и что такое не должно повториться.– Предпринимает ли РЕК усилия по доставке гуманитарной помощи в общины Курской области, пострадавшие в боевых действиях, и на новых территориях РФ? Направлялась ли какая-то благотворительность жертвам атаки Хамас на Израиль?– Основной подход организации нашей деятельности в том, что мы ведем ее через партнеров. С точки зрения численности и менеджмента РЕК относительно небольшая организация, но РЕК силен своими партнерами. Около 100 партнеров в том или ином виде того или иного статуса есть у РЕК, которые ведут свою деятельность на всей территории России. Соответственно, ответ на ваш вопрос: да, мы оказываем поддержку. И это выражается в том, что наш основной партнер – Ассоциация хеседов, которая действует на всей территории нашей страны. РЕК поддерживает эту деятельность и при наличии запросов старается каждый из этих запросов удовлетворить.То же самое касается ситуации в Израиле. Она несколько иная в том смысле, что мы живем и работаем на территории России. Здесь наши семьи, учатся наши дети, это наша родина. Но все мы тесно связаны и с нашей исторической родиной, и все события, которые происходят в Израиле, нам крайне близки, требуют нашей реакции. Поэтому сразу же после событий 7 октября 2023 года был организован большой благотворительный марафон при участии полномочного посла Израиля в России. Сразу же был брошен клич по сбору денег точечно на помощь конкретным местам, которые обратились за помощью, потому что было определенное количество обращений к РЕК. И именно как проект в тот момент это было выполнено. В первую очередь речь шла о разрушениях, потому что многие семьи остались без ничего, и нужна была поддержка конкретных семей, которые лишились дома и кормильцев – это была адресная помощь.Наш подход в этом смысле последовательный. Мы работаем с нашими партнерами много лет и мы стараемся поддерживать всех евреев и все общины. Если вы вспомните, это был уникальный момент: изо всех стран планеты шла помощь в Израиль, люди садились в самолет, летели волонтерами... В этом смысле РЕК – одна из частей этого большого мира. Благотворительность заложена в крови у евреев, наша нация выжила благодаря благотворительности – это базовый принцип, мне кажется, очень человеческий. Люди, которым сейчас чуточку лучше, помогают тем, кто нуждается в помощи.– Каковы сейчас взаимоотношения со Всемирным и Европейским еврейским конгрессами, остались ли у РЕК организационные связи с ним? Как вы оцениваете то, что его президентом смог снова стать после снятия санкций Вячеслав Моше Кантор?– Я горжусь тем, что Россия представлена в структуре Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) напрямую. ВЕК – это одна из крупнейших мировых организаций, которая была создана в 1936 году: в Швейцарии собрались группа еврейских меценатов для того, чтобы сделать организацию, которая могла бы поддерживать жизнь еврейских групп по всему миру. Сейчас это очень большая организация, которая работает на всех континентах нашей планеты. Буквально несколько недель назад я был в Иерусалиме на конгрессе ВЕК.Конечно, РЕК как часть ВЕК поддерживает взаимоотношения со всеми конгрессами, которые представлены в ВЕК. Мы, как часть Всемирного еврейского конгресса, конечно же, будем взаимодействовать, обсуждать возможные общие проекты со всеми представителями региональных конгрессов, в том числе с Европейским конгрессом и с его избранным президентом Вячеславом Моше Кантором.– Как объединяете двух главных раввинов России – по версии КЕРООР и ФЕОР? Какой вы видите роль РЕК в их сближении, медиацию?– Как президент РЕК я скажу очень просто: РЕК является нерелигиозной организацией, я это подчеркиваю, и этот статус позволяет нам быть вне этого вопроса вообще. Мы не находимся внутри этого диалога. А мой личный ответ как Александра Генциса, как человека, который часто бывает в синагоге, причем я бываю как в синагоге, которую можно отнести к КЕРООР, так и в другой, которая относится к ФЕОР: в России еврейская идентичность, по сути, сгладила эти противоречия. Я недавно присутствовал на мероприятии, посвященном Дню спасения и освобождения 26 ияра, которое провел наш вице-президент и один из крупнейших попечителей Герман Захарьяев. На этом празднике в Большой хоральной синагоге на Китай-городе присутствовали и Берл Лазар, и Адольф Шаевич, и они были вместе. Я как еврей, как человек, который близок к этому миру, могу сказать, что это исключительно доверительная, уважительная и конструктивная коммуникация и сотрудничество.– Сколько индивидуальных членов и организаций сегодня состоит в РЕК?– Уникальность РЕК заключается в том, что он построен как организация консенсуса. Первоначальные попечители, придумывая эту организацию, задали очень важный тезис, который, мне кажется, обеспечил такое будущее и такую позитивную историю. Они сказали: каким бы мы ни были в мире бизнеса, какие бы у нас не были возможности, в мире благотворительности мы равны. Если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что есть президиум РЕК, есть бюро президиума РЕК, есть совет директоров и есть попечители программ. Это регламентируемая роль, и по сути любой человек, который готов принять правила и объемы финансовой помощи и благотворительного взноса, может занимать ту или иную роль в системе, которая работает в РЕК. Это сообщество равных людей, которые объединены одной целью. И всё, что их разделяет, они стараются унести с этого “поля”, чтобы здесь было действительно конструктивное пространство, где можно обсуждать благотворительные проекты, придумывать новые инициативы. Это называется атмосферой консенсуса, и я вижу свою роль как президента не просто в поддержании этой атмосферы, а в наполнении ее дополнительными качествами, дополнительными людьми, дополнительными возможностями, дополнительными идеями. Потому что в такой атмосфере можно строить очень большие, очень эффективные организации.– Вы выходец из IT-бизнеса. Что вы думаете о принесений практик из этой сферы, а также внедрении искусственного интеллекта, в среду околорелигиозной благотворительности?– Действительно, я всю свою профессиональную жизнь занимаюсь IT-технологиями, и в этом добился определенных результатов. И хочу сказать, что то, что нужно именно профессиональной благотворительности и развитию, – а именно увеличение числа людей, которые могут принимать в ней участие – во многом также связано с теми технологиями, которые используются при коммуникациях и при взаимодействиях РЕК со своими попечителями, со своими выгодоприобретателями и с внешним миром. Нельзя сейчас представить себе банк или страховую компанию без мобильного приложения, однако благотворительная организация может некоторое время находиться в режиме "ручного управления". Я вижу одной из своих целей привнесение в коммуникацию РЕК с внешним миром передовых IT-технологий. И я уже активно начал двигаться в эту сторону. Это касается как платформ коммуникации между попечителями, так и систем, которые позволяют отслеживать конечных выгодоприобретателей, чтобы передать каждому попечителю ощущение и понимание, на что конкретно пошли его деньги. Этот фактор крайне важен для любого попечителя, который хочет отдать свои деньги на благотворительность.Что касается искусственного интеллекта, это слово сейчас исключительно модно, исключительно популярно. Самый главный вызов, который сейчас наша Земля будет испытывать, это уход от хайпа к прикладному применению технологий искусственного интеллекта. Я думаю, что сфера благотворительности тоже будет нащупывать эти методики. Есть несколько идей, которые мы с командой обсуждаем в этой области, но пока рано говорить о том, чтобы это дало предметный эффект. Как и в большинстве других отраслей, все участники рынка благотворительности или не думают в эту сторону, или нащупывают способы эффективного использования этой технологии.– Какие отношения РЕК намерен выстраивать с РПЦ и крупнейшими религиозными организациями России других конфессий? Есть ли у их благотворительных инициатив опыт, которым мог бы воспользоваться РЕК?– Как я уже упомянул, РЕК – не религиозная организация. Этот статус заложен изначально, и он позволяет нам поддерживать конструктивный, рабочий и эффективный диалог со всеми конфессиями многонационального народа нашей страны. Это исключительная и уникальная возможность сосуществовать действительно мирно и без каких-либо сложностей. Мы рады констатировать, что те контакты, которые у нас есть с другими конфессиями, исключительно позитивны. Например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл был первым из предстоятелей РПЦ, кто отметил значимость сохранения памяти о жертвах Холокоста. В письме Юрию Каннеру — в то время президенту РЕК, которому ныне решением президиума присвоено звание почетного президента РЕК — он поддержал наш проект "Вернуть достоинство", направленный на увековечение мест массового расстрела евреев нацистами на территории России. Есть несколько конференций, которые организовывал РЕК и в которых приняли участие и представители РПЦ, и исламских организаций России. В 2021 году в рамках нашей Третьей Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, расизму и антисемитизму "Защитим будущее" мы инициировали и провели круглый стол, который был посвящен исламофобии. И очень важно также, что у евреев есть отдельная группа людей, особо почитаемых, которые пользуются исключительным уважением, — Праведники народов мира. Фамилии и имена тех, кто помогал евреям в самые трудные времена для нашего народа, увековечены в специальном музее в Иерусалиме. Эти люди рисковали жизнью для того, чтобы спасать евреев, и в этом смысле мне кажется, что это скрепленные историей отношения, взаимное уважение. Религиозные ценности едины, и когда представители разных конфессий начинают разговор о глубинных ценностях, которые выходят из одних и тех же книг, и думают о заповедях, – мы видим, что все мы люди и все мы в этом смысле рождены для того, чтобы сделать этот мир счастливее, сделать счастливей другие жизни. Поэтому – и нам очень важно это подчеркнуть – мы видим поддержку и внимание тем инициативам, которые проводит Российский еврейский конгресс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, израиль, иерусалим, вячеслав моше кантор, герман захарьяев, берл лазар, российский еврейский конгресс, русская православная церковь, кероор