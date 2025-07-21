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Газманова включили в базу розыска СБУ - РИА Новости, 21.07.2025
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07:16 21.07.2025 (обновлено: 08:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/gazmanov-2030339493.html
Газманова включили в базу розыска СБУ
Газманова включили в базу розыска СБУ - РИА Новости, 21.07.2025
Газманова включили в базу розыска СБУ
Народный артист России Олег Газманов находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:16:00+03:00
2025-07-21T08:22:00+03:00
россия
олег газманов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно опубликованным данным, Газманова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Артист разыскивается с 3 марта 2022 года и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее РИА Новости выяснило, что в розыскной базе украинской спецслужбы также находится народный артист России Николай Басков, обвиняемый по той же статье.
https://ria.ru/20250719/sbu-2030097651.html
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россия, олег газманов, николай басков
Россия, Олег Газманов, Николай Басков
Газманова включили в базу розыска СБУ

Народный артист РФ Олег Газманов находится в розыске СБУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОлег Газманов
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Олег Газманов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, Газманова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Артист разыскивается с 3 марта 2022 года и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее РИА Новости выяснило, что в розыскной базе украинской спецслужбы также находится народный артист России Николай Басков, обвиняемый по той же статье.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас"
19 июля, 05:11
 
РоссияОлег ГазмановНиколай Басков
 
 
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