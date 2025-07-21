https://ria.ru/20250721/gazmanov-2030339493.html

Газманова включили в базу розыска СБУ

Газманова включили в базу розыска СБУ - РИА Новости, 21.07.2025

Газманова включили в базу розыска СБУ

Народный артист России Олег Газманов находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:16:00+03:00

2025-07-21T07:16:00+03:00

2025-07-21T08:22:00+03:00

россия

олег газманов

николай басков

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно опубликованным данным, Газманова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Артист разыскивается с 3 марта 2022 года и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее РИА Новости выяснило, что в розыскной базе украинской спецслужбы также находится народный артист России Николай Басков, обвиняемый по той же статье.

https://ria.ru/20250719/sbu-2030097651.html

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2025

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россия, олег газманов, николай басков