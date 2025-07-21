https://ria.ru/20250721/erevan-2030383277.html

Армения выразила готовность построить железную дорогу в Сюникской области

Армения выразила готовность построить железную дорогу в Сюникской области - РИА Новости, 21.07.2025

Армения выразила готовность построить железную дорогу в Сюникской области

Армянская сторона готова построить в Сюникской области железную дорогу, связывающую основную территорию Азербайджана с его эксклавом в Нахичевани, после... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:10:00+03:00

2025-07-21T12:10:00+03:00

2025-07-21T12:10:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Армянская сторона готова построить в Сюникской области железную дорогу, связывающую основную территорию Азербайджана с его эксклавом в Нахичевани, после достижения соглашений с Баку в вопросе транспортных коммуникаций, заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о строительстве железной дороги на азербайджанской стороне до границы с Арменией и Ираном, сообщил, что вероятно, менее чем через год, возможно, даже весной следующего года, азербайджанский участок железной дороги будет полностью построен. Он отметил, что на армянской стороне за последние пять лет никаких работ не велось, этот вопрос якобы намеренно снимается с повестки. "Армения будет мотивирована на строительство железной дороги протяженностью 42 километра в Сюникской области только в случае достижения соглашения с Азербайджаном, поскольку без согласования с Азербайджаном эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок в Армении", - заявила Багдасарян госагентству Арменпресс. Она назвала необоснованными обвинения в том, что Армения сняла этот вопрос с повестки. "Сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги, и уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке", - заявила пресс-секретарь. Она добавила, что Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных путей с соседями. По словам Багдасарян, предложения по разблокированию транспортных коммуникаций региона неоднократно представлялись Азербайджану правительством Армении. "Более того, в прошлом году Азербайджану было сделано новое предложение, согласно которому армянские составы с армянскими машинистами могли бы обеспечить железнодорожные грузоперевозки между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а также Сюникской областью и другими частями Армении. Премьер-министр Пашинян публично высказался об этом предложении в ходе конференции "Ереванский диалог" (в мае 2025 года - ред.)", - заявила пресс-секретарь. Однако, по ее словам, Азербайджан либо замалчивает эти предложения, либо отвергает их. "Я уполномочена подтвердить готовность Республики Армения реализовать все вышеуказанные решения", - отметила Багдасарян. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать основную территорию страны с Нахичеванью, ее эксклавной территорией. Предполагаемый коридор проходит через Сюникскую область на юге Армении. В Ереване не согласны с этой идеей и готовы открыть для Азербайджана дорогу, которая оставалась бы под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область.

https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2030094142.html

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в мире, азербайджан, армения, нахичевань, ильхам алиев, сергей лавров