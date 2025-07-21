https://ria.ru/20250721/ege-2030369940.html

Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев

Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев - РИА Новости, 21.07.2025

Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев

Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:08:00+03:00

2025-07-21T11:08:00+03:00

2025-07-21T11:14:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Право пересдать ЕГЭ по любому предмету останется у выпускников следующих лет, ведь данная возможность появилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", – сказал руководитель ведомства. Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Такое право было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 12.00 мск.

https://ria.ru/20250719/ege-2030095797.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование