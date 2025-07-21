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Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев - РИА Новости, 21.07.2025
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11:08 21.07.2025 (обновлено: 11:14 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ege-2030369940.html
Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев
Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев - РИА Новости, 21.07.2025
Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев
Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:08:00+03:00
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общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Право пересдать ЕГЭ по любому предмету останется у выпускников следующих лет, ведь данная возможность появилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", – сказал руководитель ведомства. Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Такое право было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 12.00 мск.
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев

Музаев: право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится у школьников в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Анзор Музаев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Право пересдать ЕГЭ по любому предмету останется у выпускников следующих лет, ведь данная возможность появилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина", – сказал руководитель ведомства.
Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году.
Такое право было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 12.00 мск.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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