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Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 21.07.2025
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02:36 21.07.2025 (обновлено: 11:14 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ege-2030327167.html
Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 21.07.2025
Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ, так как это нецелесообразно и усложнит период экзаменационной кампании, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:36:00+03:00
2025-07-21T11:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ, так как это нецелесообразно и усложнит период экзаменационной кампании, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется. "Полагаем, нецелесообразно вводить такие нормы. Результаты ЕГЭ – это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из периодов есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному учебному предмету для получения аттестата. Увеличение количества пересдаваемых предметов будет, по сути, еще одним периодом внутри экзаменационной кампании", – сказал руководитель Рособрнадзора. Свыше 135 тысяч выпускников школ пересдали один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250720/vypusknik-2030233003.html
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общество, россия, владимир путин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ

Музаев: Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ, так как это нецелесообразно и усложнит период экзаменационной кампании, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
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"Полагаем, нецелесообразно вводить такие нормы. Результаты ЕГЭ – это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из периодов есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному учебному предмету для получения аттестата. Увеличение количества пересдаваемых предметов будет, по сути, еще одним периодом внутри экзаменационной кампании", – сказал руководитель Рособрнадзора.
Свыше 135 тысяч выпускников школ пересдали один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 04:29
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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