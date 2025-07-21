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Прокуратура просит передать в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 21.07.2025
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05:16 21.07.2025 (обновлено: 15:43 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/delo-2030333513.html
Прокуратура просит передать в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана
Прокуратура просит передать в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 21.07.2025
Прокуратура просит передать в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана
Прокуратура не хочет рассматривать в дагестанском суде дело бывшего замглавы МВД республики Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:16:00+03:00
2025-07-21T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прокуратура не хочет рассматривать в дагестанском суде дело бывшего замглавы МВД республики Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Верховном суде России. "В суд поступило ходатайство об изменении подсудности и передаче дела из Кировского суда Махачкалы в один из районных судов Москвы или Московской области", — сказали в суде. Суд рассмотрит это ходатайство 24 июля. Расследование по делу завершено, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По уголовному делу также проходят заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые. Они находятся в СИЗО с ноября 2023 года. По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и один миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
https://ria.ru/20250721/prokuror-2030329250.html
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происшествия, москва, россия, махачкала
Происшествия, Москва, Россия, Махачкала
Прокуратура просит передать в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана

Прокуратура просит рассмотреть в Москве дело экс-замглавы МВД Дагестана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном районном суде Москвы
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Прокуратура не хочет рассматривать в дагестанском суде дело бывшего замглавы МВД республики Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Верховном суде России.
"В суд поступило ходатайство об изменении подсудности и передаче дела из Кировского суда Махачкалы в один из районных судов Москвы или Московской области", — сказали в суде.
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Суд рассмотрит это ходатайство 24 июля.
Расследование по делу завершено, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.
По уголовному делу также проходят заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые. Они находятся в СИЗО с ноября 2023 года.
По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и один миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала".
Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств.
Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
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