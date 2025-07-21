https://ria.ru/20250721/dagestan-2030379824.html

Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане

Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане - РИА Новости, 21.07.2025

Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане

Автомобиль упал в обрыв в высокогорном Цумадинском районе Дагестана в результате камнепада, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:54:00+03:00

2025-07-21T11:54:00+03:00

2025-07-21T11:59:00+03:00

происшествия

цумадинский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль упал в обрыв в высокогорном Цумадинском районе Дагестана в результате камнепада, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. "Двадцатого июля, примерно в 22.25 мск, на участке км 2 автомобильной дороги "Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини" в Цумадинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2110 в результате камнепада не справился с управлением и допустил опрокидывание в обрыв. В результате ДТП от полученных травм водитель и один пассажир погибли", – говорится в сообщении. Еще одного пассажира доставили в медучреждение с различными травмами. По данным МВД Дагестана, за рулем автомобиля был 20-летний местный житель. Погибшему пассажиру 17 лет, пострадавшему – 19.

https://ria.ru/20250708/dagestan-2027799491.html

цумадинский район

республика дагестан

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происшествия, цумадинский район, республика дагестан