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Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане
Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане - РИА Новости, 21.07.2025
Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане
Автомобиль упал в обрыв в высокогорном Цумадинском районе Дагестана в результате камнепада, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:54:00+03:00
2025-07-21T11:54:00+03:00
2025-07-21T11:59:00+03:00
происшествия
цумадинский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль упал в обрыв в высокогорном Цумадинском районе Дагестана в результате камнепада, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора. "Двадцатого июля, примерно в 22.25 мск, на участке км 2 автомобильной дороги "Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини" в Цумадинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2110 в результате камнепада не справился с управлением и допустил опрокидывание в обрыв. В результате ДТП от полученных травм водитель и один пассажир погибли", – говорится в сообщении. Еще одного пассажира доставили в медучреждение с различными травмами. По данным МВД Дагестана, за рулем автомобиля был 20-летний местный житель. Погибшему пассажиру 17 лет, пострадавшему – 19.
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цумадинский район
республика дагестан
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происшествия, цумадинский район, республика дагестан
Происшествия, Цумадинский район, Республика Дагестан
Два человека погибли в ДТП из-за камнепада в Дагестане
В Дагестане 2 человека погибли при падении автомобиля в обрыв из-за камнепада