https://ria.ru/20250721/dagestan-2030370107.html

Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы

Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2025

Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы

Все заболевшие кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана, где водой отравились более 400 человек, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости главврач РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:08:00+03:00

2025-07-21T11:08:00+03:00

2025-07-21T11:08:00+03:00

происшествия

магарамкентский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Все заболевшие кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана, где водой отравились более 400 человек, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости главврач центральной районной больницы Гаджибала Беглеров. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрировали случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. По данным минздрава региона на 14 июля, число зарегистрированных случаев отравления достигло 450, среди заболевших 422 ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан и арестован директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Все госпитализированные с кишечной инфекцией выписаны", - сказал Беглеров.

https://ria.ru/20250710/dagestan-2028249257.html

магарамкентский район

республика дагестан

россия

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происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, россия