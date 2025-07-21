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Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2025
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11:08 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/dagestan-2030370107.html
Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы
Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2025
Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы
Все заболевшие кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана, где водой отравились более 400 человек, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости главврач РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:08:00+03:00
2025-07-21T11:08:00+03:00
происшествия
магарамкентский район
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Все заболевшие кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана, где водой отравились более 400 человек, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости главврач центральной районной больницы Гаджибала Беглеров. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрировали случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. По данным минздрава региона на 14 июля, число зарегистрированных случаев отравления достигло 450, среди заболевших 422 ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан и арестован директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Все госпитализированные с кишечной инфекцией выписаны", - сказал Беглеров.
https://ria.ru/20250710/dagestan-2028249257.html
магарамкентский район
республика дагестан
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происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, россия
Происшествия, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Россия
Всех жителей Дагестана, отравившихся водой, выписали из больницы

Беглеров: все отравившиеся водой в Дагестане выписаны из больницы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Все заболевшие кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана, где водой отравились более 400 человек, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости главврач центральной районной больницы Гаджибала Беглеров.
В Магарамкентском районе с 7 июля регистрировали случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. По данным минздрава региона на 14 июля, число зарегистрированных случаев отравления достигло 450, среди заболевших 422 ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан и арестован директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".
"Все госпитализированные с кишечной инфекцией выписаны", - сказал Беглеров.
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