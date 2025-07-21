https://ria.ru/20250721/byudzhet-2029942094.html

Крайние меры. Европа готовится вытащить последний козырь против России

Крайние меры. Европа готовится вытащить последний козырь против России - РИА Новости, 21.07.2025

Крайние меры. Европа готовится вытащить последний козырь против России

ЕС в очередной раз приходится корректировать расходы из-за украинского конфликта: надо затыкать и собственные финансовые дыры, и киевского режима с его огромным РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T13:35:00+03:00

европа

украина

евросоюз

еврокомиссия

g7

урсула фон дер ляйен

бюджет

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС в очередной раз приходится корректировать расходы из-за украинского конфликта: надо затыкать и собственные финансовые дыры, и киевского режима с его огромным бюджетным дефицитом. Дело осложняет сокращение американской поддержки. О планах Брюсселя — в материале РИА Новости.Финансовый провалВысокопоставленный европейский чиновник сообщил Financial Times, что в ЕС рассчитывали на прекращение огня в 2025-м, но теперь на это не надеются. А средств для покрытия дефицита украинского бюджета в 19 миллиардов долларов пока нет. В ЕК срочно их ищут.Среди вариантов — гранты от G7. Их запишут как "внебюджетный внешний трансферт", целевые траты на оборону. В Киеве считают, что это позволит не только поддержать Украину, но и облегчит странам НАТО выполнение обязательства по увеличению военных расходов до пяти процентов ВВП.Также собираются увеличить передаваемые режиму Зеленского доходы от замороженных российских активов, инвестировав их в более рисковые инструменты.В МВФ считают, что финансовые потребности Киева удастся удовлетворить только при условии завершения конфликта не позже середины 2026-го. Ни Украина, ни ЕС не верят в этот сценарий, тем не менее разобраться с проблемой надо до зимы, объясняет FT со ссылкой на одного из евродипломатов.Легко сказатьКак — большой вопрос. Выбор невелик: повышение налогов, урезание отдельных статей расходов, эмиссия облигаций для заимствований на внутреннем рынке. Наконец, попросить в долг у международных финансовых организаций, отмечает экономист Леонид Хазанов."Все это чревато долгими политическими распрями — никто не желает платить из своего кармана, не говоря уже о недовольстве населения. Ведь экономить станут на самых незащищенных — пенсионерах, безработных. Не исключены массовые протесты", — добавляет он.Прецедент с возвратом пошлин на ввоз украинской сельхозпродукции показал: в ЕК вынуждены прислушиваться к требованиям граждан. В июне торговые преференции Киева, действовавшие с 2022-го, отменили, вернув весьма скромные квоты. Возражения Киева при этом проигнорировали.Ну а расхищение российских средств противоречит всем нормам международного права и подрывает доверие к еврозоне. Конечно, это никого не останавливает. Но дивидендов не хватает, а рискованная стратегия инвестирования вряд ли сильно изменит ситуацию."Остается эмиссия. У ЕС просто нет достаточных ресурсов ни на гранты, ни на что-то другое, поэтому бюджетный дефицит Украины, полагаю, покроют за счет печатного станка", — говорит доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. По его словам, это усилит инфляционное давление, причем по всему миру.Разрушительный планНе все гладко и с долгосрочной перспективой. Согласно представленному Урсулой фон дер Ляйен проекту, бюджет ЕС на 2028-2034 годы — два триллиона евро. Помощь Украине — порядка 100 миллиардов.План главы ЕК никому не понравился: кто его профинансирует — неясно. Германию возмутило предложение обложить дополнительными налогами бизнес."Об этом абсолютно не может быть речи. У ЕС нет и никакой правовой основы для этого. Мы могли бы принять такое решение единогласно, если бы требовалось. Но я со всей определенностью утверждаю: Германия на это не пойдет", — заявил канцлер Фридрих Мерц.И добавил: правительство как раз в данный момент снижает налоговую нагрузку на бизнес, "а не создает пространство для того, чтобы ЕС мог ее повысить".В Финляндии сочли бюджет "чрезмерным". "Несмотря на правильные приоритеты, общая рамочная программа должна быть более сдержанной. Мы против создания новых финансовых инструментов на уровне ЕС, таких как инструмент восстановления за счет заимствований", — сказал премьер-министр Петтери Орпо.Глава венгерского кабмина Виктор Орбан вообще думает, что план ЕК разрушит Евросоюз. "Вряд ли этот бюджет переживет следующий год. Еврокомиссии придется или открыто отозвать его, или постепенно отступать и переписывать. Я вижу это по реакции: никто не одобрил бюджет брюссельских бюрократов", — отметил он в эфире радио Kossuth.Похоже, довольны только в Польше. "Нам грозило стать плательщиками нетто. А мы снова самые крупные бенефициары. Это огромный успех", — не скрывал радости в телеэфире министр иностранных дел Радослав Сикорский.Из-за санкций и энергокризиса экономика ЕС переживает не лучшие времена. К тому же из 27 стран финансовыми донорами выступают лишь девять, так что внутренние отношения обостряются, указывает Белхароев. А ЕК только подливает масла в огонь. По мере продолжения войны разногласия будут усиливаться, а дефицит украинского бюджета — расти, требуя все больших вливаний, которые Европа попросту не сможет себе позволить.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029471855.html

https://ria.ru/20250710/kvoty-2028132941.html

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европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, g7, урсула фон дер ляйен, бюджет