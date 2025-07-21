Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 21.07.2025 (обновлено: 17:16 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/besporyadki-2030335688.html
Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно
Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно - РИА Новости, 21.07.2025
Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно
Уголовные дела против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев* (признан... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:14:00+03:00
2025-07-21T17:16:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
илья пономарев
telegram
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Уголовные дела против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев* (признан иноагентом), будут рассматриваться по отдельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дела против Пономарева, Исраила Ахмеднабиева (известен как Абу Умар Саситлинский, объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества) и предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова поступили в суд 16 июля. Дата начала рассмотрения не указана. Им предъявлено обвинение в организации преступной группы (часть 3 статьи 33 УК России), массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК России), а также в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России) и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (часть 2 статьи 282 УК России). По данным следствия, 29 октября 2023 года Пономарев, Абакаров и Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности. В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. В пятницу СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков. Ранее ФСБ называла Исраила Ахмеднабиева координатором и основателем исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", его объявили в международный розыск за создание террористического сообщества. В 2019 году в Дагестане был задержан его брат Саад Ахмеднабиев, который организовал в ряде регионов России сбор денег в интересах международных террористических структур.* Признан в России иноагентом.
https://ria.ru/20250721/prokuror-2030329250.html
https://ria.ru/20250718/mahachkala-2029892303.html
россия
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_310823acbe5e26f2752f7795f87e1194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, илья пономарев, telegram, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Махачкала, Республика Дагестан, Илья Пономарев, Telegram, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно

Дела организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрят по отдельности

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Уголовные дела против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев* (признан иноагентом), будут рассматриваться по отдельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дела против Пономарева, Исраила Ахмеднабиева (известен как Абу Умар Саситлинский, объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества) и предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова поступили в суд 16 июля. Дата начала рассмотрения не указана.
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Прокурор Дагестана выступит по делу организаторов беспорядков в Махачкале
Вчера, 03:20
Им предъявлено обвинение в организации преступной группы (часть 3 статьи 33 УК России), массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК России), а также в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России) и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (часть 2 статьи 282 УК России).
По данным следствия, 29 октября 2023 года Пономарев, Абакаров и Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
В пятницу СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков.
Ранее ФСБ называла Исраила Ахмеднабиева координатором и основателем исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", его объявили в международный розыск за создание террористического сообщества. В 2019 году в Дагестане был задержан его брат Саад Ахмеднабиев, который организовал в ряде регионов России сбор денег в интересах международных террористических структур.
* Признан в России иноагентом.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры
18 июля, 11:45
 
ПроисшествияРоссияМахачкалаРеспублика ДагестанИлья ПономаревTelegramСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала