https://ria.ru/20250721/besporyadki-2030335688.html

Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно

Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно - РИА Новости, 21.07.2025

Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно

Уголовные дела против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев* (признан... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:14:00+03:00

2025-07-21T06:14:00+03:00

2025-07-21T17:16:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

республика дагестан

илья пономарев

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Уголовные дела против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев* (признан иноагентом), будут рассматриваться по отдельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дела против Пономарева, Исраила Ахмеднабиева (известен как Абу Умар Саситлинский, объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества) и предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова поступили в суд 16 июля. Дата начала рассмотрения не указана. Им предъявлено обвинение в организации преступной группы (часть 3 статьи 33 УК России), массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК России), а также в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России) и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (часть 2 статьи 282 УК России). По данным следствия, 29 октября 2023 года Пономарев, Абакаров и Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности. В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. В пятницу СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков. Ранее ФСБ называла Исраила Ахмеднабиева координатором и основателем исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", его объявили в международный розыск за создание террористического сообщества. В 2019 году в Дагестане был задержан его брат Саад Ахмеднабиев, который организовал в ряде регионов России сбор денег в интересах международных террористических структур.* Признан в России иноагентом.

https://ria.ru/20250721/prokuror-2030329250.html

https://ria.ru/20250718/mahachkala-2029892303.html

россия

махачкала

республика дагестан

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происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, илья пономарев, telegram, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)