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В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ

В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ - РИА Новости, 21.07.2025

В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ

Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:01:00+03:00

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ШУША, 20 июл – РИА Новости. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума. По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют. Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.

https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html

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