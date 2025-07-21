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В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ - РИА Новости, 21.07.2025
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00:01 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/baku-2030319520.html
В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ
В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ - РИА Новости, 21.07.2025
В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ
Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:01:00+03:00
2025-07-21T00:01:00+03:00
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ШУША, 20 июл – РИА Новости. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума. По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют. Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.
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в мире, азербайджан, москва, россия, хикмет гаджиев, снг
В мире, Азербайджан, Москва, Россия, Хикмет Гаджиев, СНГ
В Баку объяснили отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ

Гаджиев: отсутствие делегации в Экономическом совете СНГ не связано с Россией

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Азербайджана. Архивное фото
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ШУША, 20 июл – РИА Новости. Неучастие азербайджанской делегации в заседании Экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может объясняться рядом объективных причин, однако это никак не связано с текущим состоянием отношений между Азербайджаном и Россией. Это может объясняться различными факторами, включая изменения в личном графике членов делегации", - сказал он журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума.
По его словам, данное мероприятие проводится в рамках СНГ и вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют.
Ранее азербайджанское агентство Тренд со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Баку не будет участвовать в заседании 106-го Экономического совета СНГ, которое проходило в пятницу в Москве.
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