https://ria.ru/20250721/akter-2030017193.html

Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова

Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова - РИА Новости, 21.07.2025

Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова

Известность и любовь зрителей Юрию Стоянову принесла популярная телепередача "Городок", которая была в эфире с 1993 года на протяжении практически 20 лет. Хотя... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:00:00+03:00

2025-07-21T19:00:00+03:00

2025-07-21T19:00:00+03:00

илья олейников

юрий стоянов

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895549767_0:82:2984:1761_1920x0_80_0_0_7892488d32c7c619b4e408e0ed9033d1.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Известность и любовь зрителей Юрию Стоянову принесла популярная телепередача "Городок", которая была в эфире с 1993 года на протяжении практически 20 лет. Хотя актер задолго до этого снимался в кино, успех и признание пришли к нему далеко не сразу. Сейчас он активно снимается, несмотря на почтенный возраст. О сложном творческом пути актера и его непростой личной жизни - в материале РИА Новости.Пикантный рисунокСтоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе. Мать работала преподавателем, а отец - гинекологом. На всю школу Юрий прославился тем, в сочинении на тему "Место работы моего отца" перерисовал весьма пикантную иллюстрацию из учебника по гинекологии.Бабушка будущего актера трудилась билетером кинотеатра при заводе, поэтому в детстве Юра пересмотрел множество картин. Особенно ему нравились фильмы с Чарли Чаплином.Юрий ходил в музыкальную школу и поэтическую студию, а также любил спорт, занимался сабельным фехтованием и даже стал мастером спорта.В армию прямо из театраВ 1974 году Стоянов поступает в ГИТИС, учеба давалась сложно. Педагоги даже предупреждали студента, что его внешность не соответствует типажу подходящих ему ролей, поэтому после выпуска ему будет трудно построить карьеру.По окончании ГИТИСа молодой актер попал в труппу ленинградского БДТ, но вскоре его забрали в армию, причем прямо из театра. Стоянов вспоминает, что ему даже не дали сообщить об уходе на военную службу родным.После армии Юрий вернулся в театр, где ему долгое время доставались лишь роли в массовке. За целых 17 лет работы в театре Стоянову лишь дважды удалось сыграть главную роль. С кино также складывалось не особо. До 30 лет ему предлагали лишь эпизодические роли.Судьбоносная встречаВо время съемок в комедии "Анекдоты" Стоянов познакомился с малоизвестным тогда актером Ильей Олейниковым. Юрий и Илья сразу нашли общий язык, любопытно, что оба родились в один день, 10 июля, но с разницей в десятилетие.Однажды, отмечая Новый год, друзья решили позабавиться и начали снимать небольшие ролики по мотивам известных анекдотов. Так и появилась идея будущей передачи "Городок", первый выпуск которой вышел в 1993 году, а затем долгое время не сходила с телеэкранов.В 2012 году Илья Олейников умер, и Стоянов, тяжело переживавший смерть лучшего друга и партнера, объявил, что без Олейникова передачи не будет.Измена, после которой сыновья отказались от отцаВ возрасте 21 года Стоянов женился на искусствоведе Ольге Синельченко. Вскоре родился сын Николай, роды которого принимал отец актера, а через два года родился второй сын Алексей.Брак продлился пять лет, а затем распался по причине измены Юрия с редактором театра Мариной Венской. Ольга не простила мужа, забрала детей и переехала в столицу, запретив Стоянову видеться с сыновьями. Единственной связью между ними был дедушка, который приезжал к ним из Одессы, пока не умер в 1993 году.После развода с первой женой Стоянов прожил 11 лет в гражданском браке с Венской. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Повзрослев, мальчики также отказались менять фамилию Хлопов на Стоянова, считая настоящим отцом отчима, воспитавшего их. Сыновья отказались от всяких родственных связей с известным артистом и всячески их скрывали.Неродные дочки стали роднымиВ 2000 году актер женился на Елене, финансисте по профессии, которая стала верной спутницей и помощницей актера, сопровождая его в деловых поездках.У жены уже были две дочери от прошлых отношений, которых Юрий принял как родных, а они, в свою очередь, полюбили актера и стали называть его папой.А весной 2003 года супруга родила дочь Екатерину. Этот брак стал для Юрия Стоянова счастливым, актер тепло относится к приемным дочерям и глубоко привязан к своей младшей дочери Екатерине.Сейчас Стоянов старается жить полной жизнью, играя спектакли и снимаясь в кино. Будем надеяться, что актер еще долго будет радовать зрителей своими творческими успехами.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илья олейников, юрий стоянов, гитис