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Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова - РИА Новости, 21.07.2025
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19:00 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/akter-2030017193.html
Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова
Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова - РИА Новости, 21.07.2025
Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова
Известность и любовь зрителей Юрию Стоянову принесла популярная телепередача "Городок", которая была в эфире с 1993 года на протяжении практически 20 лет. Хотя... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:00:00+03:00
2025-07-21T19:00:00+03:00
илья олейников
юрий стоянов
гитис
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Известность и любовь зрителей Юрию Стоянову принесла популярная телепередача "Городок", которая была в эфире с 1993 года на протяжении практически 20 лет. Хотя актер задолго до этого снимался в кино, успех и признание пришли к нему далеко не сразу. Сейчас он активно снимается, несмотря на почтенный возраст. О сложном творческом пути актера и его непростой личной жизни - в материале РИА Новости.Пикантный рисунокСтоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе. Мать работала преподавателем, а отец - гинекологом. На всю школу Юрий прославился тем, в сочинении на тему "Место работы моего отца" перерисовал весьма пикантную иллюстрацию из учебника по гинекологии.Бабушка будущего актера трудилась билетером кинотеатра при заводе, поэтому в детстве Юра пересмотрел множество картин. Особенно ему нравились фильмы с Чарли Чаплином.Юрий ходил в музыкальную школу и поэтическую студию, а также любил спорт, занимался сабельным фехтованием и даже стал мастером спорта.В армию прямо из театраВ 1974 году Стоянов поступает в ГИТИС, учеба давалась сложно. Педагоги даже предупреждали студента, что его внешность не соответствует типажу подходящих ему ролей, поэтому после выпуска ему будет трудно построить карьеру.По окончании ГИТИСа молодой актер попал в труппу ленинградского БДТ, но вскоре его забрали в армию, причем прямо из театра. Стоянов вспоминает, что ему даже не дали сообщить об уходе на военную службу родным.После армии Юрий вернулся в театр, где ему долгое время доставались лишь роли в массовке. За целых 17 лет работы в театре Стоянову лишь дважды удалось сыграть главную роль. С кино также складывалось не особо. До 30 лет ему предлагали лишь эпизодические роли.Судьбоносная встречаВо время съемок в комедии "Анекдоты" Стоянов познакомился с малоизвестным тогда актером Ильей Олейниковым. Юрий и Илья сразу нашли общий язык, любопытно, что оба родились в один день, 10 июля, но с разницей в десятилетие.Однажды, отмечая Новый год, друзья решили позабавиться и начали снимать небольшие ролики по мотивам известных анекдотов. Так и появилась идея будущей передачи "Городок", первый выпуск которой вышел в 1993 году, а затем долгое время не сходила с телеэкранов.В 2012 году Илья Олейников умер, и Стоянов, тяжело переживавший смерть лучшего друга и партнера, объявил, что без Олейникова передачи не будет.Измена, после которой сыновья отказались от отцаВ возрасте 21 года Стоянов женился на искусствоведе Ольге Синельченко. Вскоре родился сын Николай, роды которого принимал отец актера, а через два года родился второй сын Алексей.Брак продлился пять лет, а затем распался по причине измены Юрия с редактором театра Мариной Венской. Ольга не простила мужа, забрала детей и переехала в столицу, запретив Стоянову видеться с сыновьями. Единственной связью между ними был дедушка, который приезжал к ним из Одессы, пока не умер в 1993 году.После развода с первой женой Стоянов прожил 11 лет в гражданском браке с Венской. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Повзрослев, мальчики также отказались менять фамилию Хлопов на Стоянова, считая настоящим отцом отчима, воспитавшего их. Сыновья отказались от всяких родственных связей с известным артистом и всячески их скрывали.Неродные дочки стали роднымиВ 2000 году актер женился на Елене, финансисте по профессии, которая стала верной спутницей и помощницей актера, сопровождая его в деловых поездках.У жены уже были две дочери от прошлых отношений, которых Юрий принял как родных, а они, в свою очередь, полюбили актера и стали называть его папой.А весной 2003 года супруга родила дочь Екатерину. Этот брак стал для Юрия Стоянова счастливым, актер тепло относится к приемным дочерям и глубоко привязан к своей младшей дочери Екатерине.Сейчас Стоянов старается жить полной жизнью, играя спектакли и снимаясь в кино. Будем надеяться, что актер еще долго будет радовать зрителей своими творческими успехами.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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илья олейников, юрий стоянов, гитис
Илья Олейников, Юрий Стоянов, ГИТИС

Не годился для главных ролей: зигзаги судьбы Юрия Стоянова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкXI фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче"
XI фестиваль короткометражного и дебютного кино Короче - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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XI фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче"
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Известность и любовь зрителей Юрию Стоянову принесла популярная телепередача "Городок", которая была в эфире с 1993 года на протяжении практически 20 лет. Хотя актер задолго до этого снимался в кино, успех и признание пришли к нему далеко не сразу. Сейчас он активно снимается, несмотря на почтенный возраст. О сложном творческом пути актера и его непростой личной жизни - в материале РИА Новости.

Пикантный рисунок

Стоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе. Мать работала преподавателем, а отец - гинекологом. На всю школу Юрий прославился тем, в сочинении на тему "Место работы моего отца" перерисовал весьма пикантную иллюстрацию из учебника по гинекологии.
Бабушка будущего актера трудилась билетером кинотеатра при заводе, поэтому в детстве Юра пересмотрел множество картин. Особенно ему нравились фильмы с Чарли Чаплином.
Юрий ходил в музыкальную школу и поэтическую студию, а также любил спорт, занимался сабельным фехтованием и даже стал мастером спорта.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытие IX фестиваля короткометражного кино "Короче"
Открытие IX фестиваля короткометражного кино Короче - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Открытие IX фестиваля короткометражного кино "Короче"

В армию прямо из театра

В 1974 году Стоянов поступает в ГИТИС, учеба давалась сложно. Педагоги даже предупреждали студента, что его внешность не соответствует типажу подходящих ему ролей, поэтому после выпуска ему будет трудно построить карьеру.
По окончании ГИТИСа молодой актер попал в труппу ленинградского БДТ, но вскоре его забрали в армию, причем прямо из театра. Стоянов вспоминает, что ему даже не дали сообщить об уходе на военную службу родным.
После армии Юрий вернулся в театр, где ему долгое время доставались лишь роли в массовке. За целых 17 лет работы в театре Стоянову лишь дважды удалось сыграть главную роль. С кино также складывалось не особо. До 30 лет ему предлагали лишь эпизодические роли.
Фото: предоставлено организаторами творческого вечера Юрия Стоянова
Фото: предоставлено организаторами творческого вечера Юрия Стоянова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Фото: предоставлено организаторами творческого вечера Юрия Стоянова

Судьбоносная встреча

Во время съемок в комедии "Анекдоты" Стоянов познакомился с малоизвестным тогда актером Ильей Олейниковым. Юрий и Илья сразу нашли общий язык, любопытно, что оба родились в один день, 10 июля, но с разницей в десятилетие.
Однажды, отмечая Новый год, друзья решили позабавиться и начали снимать небольшие ролики по мотивам известных анекдотов. Так и появилась идея будущей передачи "Городок", первый выпуск которой вышел в 1993 году, а затем долгое время не сходила с телеэкранов.
В 2012 году Илья Олейников умер, и Стоянов, тяжело переживавший смерть лучшего друга и партнера, объявил, что без Олейникова передачи не будет.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкИлья Олейников и Юрий Стоянов. Архив
Илья Олейников и Юрий Стоянов. Архив - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Илья Олейников и Юрий Стоянов. Архив

Измена, после которой сыновья отказались от отца

В возрасте 21 года Стоянов женился на искусствоведе Ольге Синельченко. Вскоре родился сын Николай, роды которого принимал отец актера, а через два года родился второй сын Алексей.
Брак продлился пять лет, а затем распался по причине измены Юрия с редактором театра Мариной Венской. Ольга не простила мужа, забрала детей и переехала в столицу, запретив Стоянову видеться с сыновьями. Единственной связью между ними был дедушка, который приезжал к ним из Одессы, пока не умер в 1993 году.
После развода с первой женой Стоянов прожил 11 лет в гражданском браке с Венской. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Повзрослев, мальчики также отказались менять фамилию Хлопов на Стоянова, считая настоящим отцом отчима, воспитавшего их. Сыновья отказались от всяких родственных связей с известным артистом и всячески их скрывали.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Юрий Стоянов на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Актер Юрий Стоянов на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Актер Юрий Стоянов на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве

Неродные дочки стали родными

В 2000 году актер женился на Елене, финансисте по профессии, которая стала верной спутницей и помощницей актера, сопровождая его в деловых поездках.
У жены уже были две дочери от прошлых отношений, которых Юрий принял как родных, а они, в свою очередь, полюбили актера и стали называть его папой.
А весной 2003 года супруга родила дочь Екатерину. Этот брак стал для Юрия Стоянова счастливым, актер тепло относится к приемным дочерям и глубоко привязан к своей младшей дочери Екатерине.
Сейчас Стоянов старается жить полной жизнью, играя спектакли и снимаясь в кино. Будем надеяться, что актер еще долго будет радовать зрителей своими творческими успехами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День первый
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День первый
 
Илья ОлейниковЮрий СтояновГИТИС
 
 
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