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Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов - РИА Новости, 21.07.2025
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06:20 21.07.2025 (обновлено: 17:25 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/aeroporty-2030336057.html
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов
Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:20:00+03:00
2025-07-21T17:25:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл — РИА Новости. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин. "Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долгим он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае", — сказал он.По мнению министра, динамика есть, но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предсказать действия военных."Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь: понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", — заключил глава Минтранса.Временные ограничения на вылет и посадку самолетов вводились в аэропортах Центральной России 19 и 20 июля. За это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. С утра 21 июля воздушные гавани входят в штатный режим, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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россия, андрей никитин (политик)
Россия, Андрей Никитин (политик)
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов

Никитин: аэропорты продолжат подстраивать работу под возможные задержки рейсов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл — РИА Новости. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин.
«
"Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долгим он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае", — сказал он.
По мнению министра, динамика есть, но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предсказать действия военных.
"Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь: понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", — заключил глава Минтранса.
Временные ограничения на вылет и посадку самолетов вводились в аэропортах Центральной России 19 и 20 июля. За это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. С утра 21 июля воздушные гавани входят в штатный режим, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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РоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
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