https://ria.ru/20250721/aeroporty-2030336057.html
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов
Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:20:00+03:00
2025-07-21T06:20:00+03:00
2025-07-21T17:25:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл — РИА Новости. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин. "Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долгим он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае", — сказал он.По мнению министра, динамика есть, но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предсказать действия военных."Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь: понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", — заключил глава Минтранса.Временные ограничения на вылет и посадку самолетов вводились в аэропортах Центральной России 19 и 20 июля. За это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. С утра 21 июля воздушные гавани входят в штатный режим, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://ria.ru/20250720/sapsan-2030287871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей никитин (политик)
Россия, Андрей Никитин (политик)
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов
Никитин: аэропорты продолжат подстраивать работу под возможные задержки рейсов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл — РИА Новости. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин.
«
"Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долгим он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае", — сказал он.
По мнению министра, динамика есть, но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предсказать действия военных.
"Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь: понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", — заключил глава Минтранса.
Временные ограничения на вылет и посадку самолетов вводились в аэропортах Центральной России 19 и 20 июля. За это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. С утра 21 июля воздушные гавани входят в штатный режим, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.