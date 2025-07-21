https://ria.ru/20250721/aeroporty-2030336057.html

Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов

Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов - РИА Новости, 21.07.2025

Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов

Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:20:00+03:00

2025-07-21T06:20:00+03:00

2025-07-21T17:25:00+03:00

россия

андрей никитин (политик)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл — РИА Новости. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", заявил министр транспорта Андрей Никитин. "Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долгим он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае", — сказал он.По мнению министра, динамика есть, но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предсказать действия военных."Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь: понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", — заключил глава Минтранса.Временные ограничения на вылет и посадку самолетов вводились в аэропортах Центральной России 19 и 20 июля. За это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. С утра 21 июля воздушные гавани входят в штатный режим, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://ria.ru/20250720/sapsan-2030287871.html

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россия, андрей никитин (политик)