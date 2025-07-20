https://ria.ru/20250720/zelenskiy-2030225545.html

На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России

На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России - РИА Новости, 20.07.2025

На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России

Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы тот верифицировал принятие Украиной условий... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:24:00+03:00

2025-07-20T05:24:00+03:00

2025-07-20T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы тот верифицировал принятие Украиной условий России по перемирию, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и поэтому управляемый персонаж", — написал он.Ранее украинский депутат Роман Костенко утверждал, что глава киевского режима назначил Умерова на пост в СНБО, чтобы тот не остался человеком без должности и мог продолжать участвовать в переговорах с Россией в составе украинской делегации.Вчера Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественника Александра Литвиненко отправили в отставку.Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

https://ria.ru/20250720/britaniya-2030225262.html

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, рустем умеров, александр дубинский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины