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На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России - РИА Новости, 20.07.2025
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05:24 20.07.2025 (обновлено: 16:09 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/zelenskiy-2030225545.html
На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России
На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России - РИА Новости, 20.07.2025
На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России
Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы тот верифицировал принятие Украиной условий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:24:00+03:00
2025-07-20T16:09:00+03:00
в мире
украина
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сша
владимир зеленский
рустем умеров
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы тот верифицировал принятие Украиной условий России по перемирию, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и поэтому управляемый персонаж", — написал он.Ранее украинский депутат Роман Костенко утверждал, что глава киевского режима назначил Умерова на пост в СНБО, чтобы тот не остался человеком без должности и мог продолжать участвовать в переговорах с Россией в составе украинской делегации.Вчера Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественника Александра Литвиненко отправили в отставку.Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
https://ria.ru/20250720/britaniya-2030225262.html
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, рустем умеров, александр дубинский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине раскрыли, на что готов пойти Зеленский из-за России

Дубинский: Зеленский примет условия России по перемирию через Умерова

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы тот верифицировал принятие Украиной условий России по перемирию, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и поэтому управляемый персонаж", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Просто рухнет": в Британии сделали мрачное предсказание для Киева
Вчера, 05:10
Ранее украинский депутат Роман Костенко утверждал, что глава киевского режима назначил Умерова на пост в СНБО, чтобы тот не остался человеком без должности и мог продолжать участвовать в переговорах с Россией в составе украинской делегации.
Вчера Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественника Александра Литвиненко отправили в отставку.
Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому
19 июля, 09:02
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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