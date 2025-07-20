https://ria.ru/20250720/zapad-2030009038.html

"Окружим и подавим". Запад раскрыл план нападения на Россию

"Окружим и подавим". Запад раскрыл план нападения на Россию - РИА Новости, 20.07.2025

"Окружим и подавим". Запад раскрыл план нападения на Россию

Москве продолжают угрожать. Пока военные раскрывают давно разработанные планы НАТО, лидеры стран альянса заключают новые оборонные союзы. Впрочем, истинные... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Москве продолжают угрожать. Пока военные раскрывают давно разработанные планы НАТО, лидеры стран альянса заключают новые оборонные союзы. Впрочем, истинные причины такой активности не столь очевидны. К чему на самом деле готовятся на Западе — в материале РИА Новости.Констатация фактаВойна с Россией и Китаем может начаться уже в 2027-м, полагает главком НАТО в Европе генерал американской армии Алексис Гринкевич. Поэтому рекомендует усилить военные приготовления.Командующий войсками США в Европе и Африке, а также сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью отметил, что планы уничтожения оборонительного потенциала России уже на столе."Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зона воспрещения доступа и маневра. — Прим. ред.) с земли <…> быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали", — сообщил он на конференции наземных сил Европы LANDEURO.Генеральный секретариат по обороне и нацбезопасности Франции опубликовал "Стратегический национальный обзор — 2025"."Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе", — утверждается в этом документе. С кем в Париже собираются воевать в течение ближайших "трех-пяти лет", догадаться несложно. Текст буквально пронизан "российской угрозой". Якобы Москва готова наступать в Молдавии, на Балканах или даже ударить по одной из стран НАТО. Россия так или иначе упоминается более 80 раз.Начальник Генштаба Тьерри Буркхард признал Россию "долгосрочной, ближайшей и наиболее опасной угрозой" не только для Франции, но и для всей Европы."У российской армии есть все", — сказал он на пресс-конференции. Генерал высоко оценил "полноценную армейскую модель", созданную Москвой, и отметил "лучшие образцы глубинного стратегического планирования". Так что Франции надо готовиться. Особенно в условиях сложных отношений с США.Текущая задача — не допустить падения киевского режима. Это было бы поражением всей Европы, уверен Буркхард.Подозрительный союзКанцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны. На первых же страницах упоминаются "коренные изменения геополитической обстановки", "прямая и непосредственная угроза безопасности", исходящая от Москвы.Берлин и Лондон усиливают координацию в рамках НАТО. Подчеркивается "глубокая приверженность" взаимной обороне и обязательство прийти друг другу на помощь в случае внешней агрессии.Мировые СМИ, ссылаясь на источник в правительстве Германии, писали, что договор связан с соглашением, которое министры обороны ФРГ и Британии Борис Писториус и Джон Хили заключили в декабре 2024-го. В качестве примера приводили совместную разработку long-range fires — конвенциональных дальнобойных вооружений, "которые играют важную роль в сдерживании России". Якобы речь идет об образцах с дальностью свыше двух тысяч километров.Хотя в Москве неоднократно указывали на смехотворность подозрений в подготовке нападения на НАТО, Писториус подтвердил решимость немцев "убивать российских солдат"."Если сдерживание не сработает и Россия нанесет удар, произойдет ли это? Да", — ответил он на вопрос Financial Times.Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных по плану усиления "восточного фланга" НАТО, информирует издание Soir, ссылаясь на министра обороны страны Тео Франкена. Это задумали еще в 2016-м.Извлекая выгодуГермания и Великобритания хотят переформатирования отношений в НАТО. Для этого и заключили договор, считает первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев."Все-таки в обеспечении безопасности Европы главную роль по-прежнему играют США. Сколько бы европейцы ни пытались создать альтернативу НАТО — ничего не получалось", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.Лондон и Берлин надеются усилить собственную значимость для обороны ЕС."То, что сейчас подписали такое соглашение, само по себе не означает возможности его масштабирования на другие государства", — уточняет старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.Он полагает, что для Мерца это также демонстрация поддержки серьезными партнерами нынешнего внешнеполитического курса Берлина, который вызывает много вопросов как в ФРГ, так и за рубежом.По словам лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна, это Макрон попросил Буркхарда раздуть мнимую российскую угрозу накануне своего обращения к армии в День взятия Бастилии, в котором снова всячески обличал Москву.Депутат французского парламента от "Национального объединения" Себастьян Шеню так прокомментировал речи Буркхарда: "Думаю, его слова служат тому, чтобы подпитывать паранойю, в которой Макрон хочет нас оставить".Примерно тем же самым занимаются и другие лидеры ЕС. Тот же Стармер, хотя ему грозит отставка уже в ближайшие месяцы. Отдают ли они себе отчет о последствиях — вопрос открытый.

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