"Окружим и подавим". Запад раскрыл план нападения на Россию
Политолог Соколов: расширение договора ФРГ и Британии остается под вопросом
Британские военные во время учений в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Москве продолжают угрожать. Пока военные раскрывают давно разработанные планы НАТО, лидеры стран альянса заключают новые оборонные союзы. Впрочем, истинные причины такой активности не столь очевидны. К чему на самом деле готовятся на Западе — в материале РИА Новости.
Констатация факта
Война с Россией и Китаем может начаться уже в 2027-м, полагает главком НАТО в Европе генерал американской армии Алексис Гринкевич. Поэтому рекомендует усилить военные приготовления.
© AP Photo / Jacquelyn MartinАлексис Гринкевич
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Алексис Гринкевич
Командующий войсками США в Европе и Африке, а также сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью отметил, что планы уничтожения оборонительного потенциала России уже на столе.
"Если вы посмотрите на Калининградскую область, <…> она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зона воспрещения доступа и маневра. — Прим. ред.) с земли <…> быстрее, чем когда-либо. Мы уже это спланировали и разработали", — сообщил он на конференции наземных сил Европы LANDEURO.
Генеральный секретариат по обороне и нацбезопасности Франции опубликовал "Стратегический национальный обзор — 2025".
"Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе", — утверждается в этом документе. С кем в Париже собираются воевать в течение ближайших "трех-пяти лет", догадаться несложно. Текст буквально пронизан "российской угрозой". Якобы Москва готова наступать в Молдавии, на Балканах или даже ударить по одной из стран НАТО. Россия так или иначе упоминается более 80 раз.
© AP Photo / Ludovic MarinФранцузские военные на Елисейских Полях в Париже
© AP Photo / Ludovic Marin
Французские военные на Елисейских Полях в Париже
Начальник Генштаба Тьерри Буркхард признал Россию "долгосрочной, ближайшей и наиболее опасной угрозой" не только для Франции, но и для всей Европы.
"У российской армии есть все", — сказал он на пресс-конференции. Генерал высоко оценил "полноценную армейскую модель", созданную Москвой, и отметил "лучшие образцы глубинного стратегического планирования". Так что Франции надо готовиться. Особенно в условиях сложных отношений с США.
Текущая задача — не допустить падения киевского режима. Это было бы поражением всей Европы, уверен Буркхард.
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Подозрительный союз
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны. На первых же страницах упоминаются "коренные изменения геополитической обстановки", "прямая и непосредственная угроза безопасности", исходящая от Москвы.
Берлин и Лондон усиливают координацию в рамках НАТО. Подчеркивается "глубокая приверженность" взаимной обороне и обязательство прийти друг другу на помощь в случае внешней агрессии.
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
Мировые СМИ, ссылаясь на источник в правительстве Германии, писали, что договор связан с соглашением, которое министры обороны ФРГ и Британии Борис Писториус и Джон Хили заключили в декабре 2024-го. В качестве примера приводили совместную разработку long-range fires — конвенциональных дальнобойных вооружений, "которые играют важную роль в сдерживании России". Якобы речь идет об образцах с дальностью свыше двух тысяч километров.
Хотя в Москве неоднократно указывали на смехотворность подозрений в подготовке нападения на НАТО, Писториус подтвердил решимость немцев "убивать российских солдат".
"Если сдерживание не сработает и Россия нанесет удар, произойдет ли это? Да", — ответил он на вопрос Financial Times.
© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Бельгия в конце июля направит в Литву более 200 военных по плану усиления "восточного фланга" НАТО, информирует издание Soir, ссылаясь на министра обороны страны Тео Франкена. Это задумали еще в 2016-м.
Извлекая выгоду
Германия и Великобритания хотят переформатирования отношений в НАТО. Для этого и заключили договор, считает первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
"Все-таки в обеспечении безопасности Европы главную роль по-прежнему играют США. Сколько бы европейцы ни пытались создать альтернативу НАТО — ничего не получалось", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге
Лондон и Берлин надеются усилить собственную значимость для обороны ЕС.
"То, что сейчас подписали такое соглашение, само по себе не означает возможности его масштабирования на другие государства", — уточняет старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.
Он полагает, что для Мерца это также демонстрация поддержки серьезными партнерами нынешнего внешнеполитического курса Берлина, который вызывает много вопросов как в ФРГ, так и за рубежом.
По словам лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна, это Макрон попросил Буркхарда раздуть мнимую российскую угрозу накануне своего обращения к армии в День взятия Бастилии, в котором снова всячески обличал Москву.
© AP Photo / Marko MummПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония
© AP Photo / Marko Mumm
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония
Депутат французского парламента от "Национального объединения" Себастьян Шеню так прокомментировал речи Буркхарда: "Думаю, его слова служат тому, чтобы подпитывать паранойю, в которой Макрон хочет нас оставить".
Примерно тем же самым занимаются и другие лидеры ЕС. Тот же Стармер, хотя ему грозит отставка уже в ближайшие месяцы. Отдают ли они себе отчет о последствиях — вопрос открытый.