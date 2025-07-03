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Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
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23:27 03.07.2025 (обновлено: 03:25 04.07.2025)
https://ria.ru/20250703/britaniya-2027068297.html
Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ
Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ
Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка в ближайшие месяцы из-за снижения популярности партии лейбористов и неудаче планов по урезанию пособий,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-03T23:27:00+03:00
2025-07-04T03:25:00+03:00
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великобритания
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ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка в ближайшие месяцы из-за снижения популярности партии лейбористов и неудаче планов по урезанию пособий, сообщил Sky News со ссылкой на источники в правящей партии.Во вторник палата общин во втором чтении проголосовала за законопроект британского кабмина о реформе соцобеспечения. Планировалось сильно урезать пособия, однако сопротивление самих лейбористов заставило кабмин отказаться от главного плана по пересмотру выплат инвалидам.По данным телеканала, два высокопоставленных депутата-лейбориста допустили отставку Стармера, если кабмин не продемонстрирует успехи. Концом карьеры нынешнего премьера они назвали провал лейбористов на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне весной 2026 года.Согласно исследованию новостного агентства PA первый год правления Стармера стал антирекордным для рейтинга лейбористов: впервые с 1990-х годов правящая партия потеряла десять процентных пунктов поддержки избирателей за первый год у власти.
https://ria.ru/20250509/starmer-2016114586.html
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в мире, великобритания, уэльс, шотландия, кир стармер, кеми баденок
В мире, Великобритания, Уэльс, Шотландия, Кир Стармер, Кеми Баденок
Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ

Стармера могут сместить через несколько месяцев на фоне падения рейтингов партии

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка в ближайшие месяцы из-за снижения популярности партии лейбористов и неудаче планов по урезанию пособий, сообщил Sky News со ссылкой на источники в правящей партии.
Во вторник палата общин во втором чтении проголосовала за законопроект британского кабмина о реформе соцобеспечения. Планировалось сильно урезать пособия, однако сопротивление самих лейбористов заставило кабмин отказаться от главного плана по пересмотру выплат инвалидам.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Лейбористы недовольны Стармером из-за его бездействия, пишет Telegraph
9 мая, 20:31
По данным телеканала, два высокопоставленных депутата-лейбориста допустили отставку Стармера, если кабмин не продемонстрирует успехи. Концом карьеры нынешнего премьера они назвали провал лейбористов на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне весной 2026 года.
Согласно исследованию новостного агентства PA первый год правления Стармера стал антирекордным для рейтинга лейбористов: впервые с 1990-х годов правящая партия потеряла десять процентных пунктов поддержки избирателей за первый год у власти.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат
24 июня, 10:30
 
В миреВеликобританияУэльсШотландияКир СтармерКеми Баденок
 
 
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