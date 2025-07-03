https://ria.ru/20250703/britaniya-2027068297.html

Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ

Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2025

Стармера могут сместить через несколько месяцев, сообщили СМИ

Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка в ближайшие месяцы из-за снижения популярности партии лейбористов и неудаче планов по урезанию пособий,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-03T23:27:00+03:00

2025-07-03T23:27:00+03:00

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ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка в ближайшие месяцы из-за снижения популярности партии лейбористов и неудаче планов по урезанию пособий, сообщил Sky News со ссылкой на источники в правящей партии.Во вторник палата общин во втором чтении проголосовала за законопроект британского кабмина о реформе соцобеспечения. Планировалось сильно урезать пособия, однако сопротивление самих лейбористов заставило кабмин отказаться от главного плана по пересмотру выплат инвалидам.По данным телеканала, два высокопоставленных депутата-лейбориста допустили отставку Стармера, если кабмин не продемонстрирует успехи. Концом карьеры нынешнего премьера они назвали провал лейбористов на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне весной 2026 года.Согласно исследованию новостного агентства PA первый год правления Стармера стал антирекордным для рейтинга лейбористов: впервые с 1990-х годов правящая партия потеряла десять процентных пунктов поддержки избирателей за первый год у власти.

https://ria.ru/20250509/starmer-2016114586.html

https://ria.ru/20250624/starmer-2025023685.html

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в мире, великобритания, уэльс, шотландия, кир стармер, кеми баденок