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На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов - РИА Новости, 20.07.2025
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов
Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:17:00+03:00
2025-07-20T08:17:00+03:00
2025-07-20T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)", — сказал он.Всего за указанные дни один из предметов ЕГЭ пересдали более 135 тысяч выпускников, что на 30,5 тысячи больше, чем годом ранее.Новые правила пересдачи ввел президент Владимир Путин в 2024-м. Воспользоваться ими могут только выпускники этого года, причем предыдущий результат по предмету аннулируется.
https://ria.ru/20250720/ege-2030223844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Хорошие новости, Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов
На пересдаче ЕГЭ 233 российских выпускника набрали максимальные сто баллов