https://ria.ru/20250720/vypusknik-2030233003.html

На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов

На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов - РИА Новости, 20.07.2025

На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов

Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:17:00+03:00

2025-07-20T08:17:00+03:00

2025-07-20T14:20:00+03:00

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общество

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анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)", — сказал он.Всего за указанные дни один из предметов ЕГЭ пересдали более 135 тысяч выпускников, что на 30,5 тысячи больше, чем годом ранее.Новые правила пересдачи ввел президент Владимир Путин в 2024-м. Воспользоваться ими могут только выпускники этого года, причем предыдущий результат по предмету аннулируется.

https://ria.ru/20250720/ege-2030223844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)