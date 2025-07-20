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На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов - РИА Новости, 20.07.2025
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Хорошие новости
 
08:17 20.07.2025 (обновлено: 14:20 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vypusknik-2030233003.html
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов - РИА Новости, 20.07.2025
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов
Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:17:00+03:00
2025-07-20T14:20:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)", — сказал он.Всего за указанные дни один из предметов ЕГЭ пересдали более 135 тысяч выпускников, что на 30,5 тысячи больше, чем годом ранее.Новые правила пересдачи ввел президент Владимир Путин в 2024-м. Воспользоваться ими могут только выпускники этого года, причем предыдущий результат по предмету аннулируется.
https://ria.ru/20250720/ege-2030223844.html
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Хорошие новости, Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника получили сто баллов

На пересдаче ЕГЭ 233 российских выпускника набрали максимальные сто баллов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Еще 233 выпускника российских школ получили высшие сто баллов на ЕГЭ благодаря пересдаче 3 и 4 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)", — сказал он.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ
Вчера, 04:29
Всего за указанные дни один из предметов ЕГЭ пересдали более 135 тысяч выпускников, что на 30,5 тысячи больше, чем годом ранее.
Новые правила пересдачи ввел президент Владимир Путин в 2024-м. Воспользоваться ими могут только выпускники этого года, причем предыдущий результат по предмету аннулируется.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
18 июня, 11:59
 
Хорошие новостиОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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