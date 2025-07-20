Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 20.07.2025 (обновлено: 18:53 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vstrecha-2030286345.html
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2025
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:25:00+03:00
2025-07-20T18:53:00+03:00
южная корея
си цзиньпин
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193140_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_499b2399b0c543ab953fbff97342b7fe.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники."Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году. &lt;...&gt; Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", — говорится в публикации.Торговая сделка КНР и СШАКитай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.В середине мая страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.Однако в конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей, за которым последовали новые торговые переговоры. Делегации двух стран встретились в Лондоне в начале июня. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что следующий раунд может состояться на следующей неделе.
https://ria.ru/20250718/vstrecha-2030056675.html
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030273603.html
южная корея
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193140_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_8c7d7638c4245b4f8eca5434131e1f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, си цзиньпин, в мире, китай, сша, дональд трамп
Южная Корея, Си Цзиньпин, В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ

SCMP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС в Южной Корее

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году. <...> Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ сообщили о возможной встрече лидеров России, США и Китая
18 июля, 19:22

Торговая сделка КНР и США

Китай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.
Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.
В середине мая страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.
Однако в конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей, за которым последовали новые торговые переговоры. Делегации двух стран встретились в Лондоне в начале июня. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что следующий раунд может состояться на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа
Вчера, 15:31
 
Южная КореяСи ЦзиньпинВ миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала