Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ
SCMP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС в Южной Корее
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году. <...> Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", — говорится в публикации.
Торговая сделка КНР и США
Китай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.
Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.
В середине мая страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.
Однако в конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей, за которым последовали новые торговые переговоры. Делегации двух стран встретились в Лондоне в начале июня. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что следующий раунд может состояться на следующей неделе.