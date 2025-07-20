https://ria.ru/20250720/vstrecha-2030286345.html

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2025

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом АТЭС, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:25:00+03:00

2025-07-20T17:25:00+03:00

2025-07-20T18:53:00+03:00

южная корея

си цзиньпин

в мире

китай

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином перед или во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники."Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году. <...> Трамп может посетить Китай перед тем, как поехать на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября, или же он может встретиться с китайским коллегой на полях АТЭС", — говорится в публикации.Торговая сделка КНР и СШАКитай и США оказались на пороге торговой войны после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20 процентов, а Пекин в ответ установил тарифы на ввоз американской агропродукции.Новый виток эскалации произошел после введения Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других государств: ставка для Китая составила 54 процента, а затем была увеличена до 145. КНР, в свою очередь, увеличила пошлины для США до 125 процентов.В середине мая страны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне. По итогам встречи они заключили торговую сделку, договорившись отменить 115 процентов дополнительных пошлин.Однако в конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей, за которым последовали новые торговые переговоры. Делегации двух стран встретились в Лондоне в начале июня. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что следующий раунд может состояться на следующей неделе.

https://ria.ru/20250718/vstrecha-2030056675.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030273603.html

южная корея

китай

сша

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южная корея, си цзиньпин, в мире, китай, сша, дональд трамп