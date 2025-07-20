"Он ненормальный". В Британии обрушились на Трампа из-за России
Daily Mail: Трамп использует Украину для опосредованной войны с Россией
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа по Украине ставит мир перед серьезной опасностью, пишет обозреватель Питер Хитченс в своей статье для британского издания Daily Mail.
"Президент Трамп — ненормальный политик. В результате мир сейчас блуждает во мраке, на пороге грозной опасности. <..> 4 июля в телефонном разговоре с Зеленским Трамп поинтересовался: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?” На что Зеленский ответил: “Разумеется. Сможем, если вы дадите нам оружие”. Кстати, это не совсем так: Украина не сможет ударить по Москве американскими ракетами без помощи американских же специалистов и экспертов. Кроме того, даже если бы это произошло, Россия расценила бы это как нападение Америки (и всего альянса НАТО). Даже не знаю, чем это может кончиться. Лучше даже не начинать", — пишет автор материала.
По мнению Хитченса, вполне возможно, что Владимир Зеленский, поддавшись риторике Трампа, отважится на этот сумасбродный шаг. Это объясняется тем, что американский лидер частично сломал систему политических сдержек, и те, кто должен был бы ему противостоять, с недавних пор начали его бояться.
"Трамп с каждым днем все больше вовлекается в опосредованные войны", — обращает внимание обозреватель.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности передачи Украине дальнобойных ракет и в недавнем разговоре с Владимиром Зеленским поинтересовался, способна ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. По информации телеканала, украинская сторона "восприняла этот вопрос серьезно" и заявила, что нанесение таких ударов возможно при наличии соответствующих вооружений. CNN уточняет, что вопрос был одним из многих, поднятых Трампом в ходе разговора, и мог быть задан мимоходом. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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