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Днепропетровской области прогремели взрывы
Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.07.2025
Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:09:00+03:00
2025-07-20T16:09:00+03:00
2025-07-20T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы