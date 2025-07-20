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Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине
Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине - РИА Новости, 20.07.2025
Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что огорчен отсутствием интереса королевства к Украине. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:11:00+03:00
2025-07-20T13:11:00+03:00
2025-07-20T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что огорчен отсутствием интереса королевства к Украине. "Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным... Если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы уже не играем той роли лидера, влиятельного мыслителя, как раньше", - заявил Джонсон газете Telegraph. Кроме того, говоря о возможном возвращении в политику, Джонсон отметил, что не "видит, каким образом он может быть особенно полезен британской политике прямо сейчас", но может продолжить говорить об Украине. В четверг опрос общественного мнения, опубликованный британским аналитическим центром British Foreign Policy Group (BFPG), показал, что поддержка британцами политики Лондона в отношении Украины снижается, менее всего заинтересованы в поддержке Киева молодые поколения.
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В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Борис Джонсон
Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине
Экс-премьер Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине