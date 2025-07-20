https://ria.ru/20250720/tsunami-2030254529.html
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025
На Курилах объявили угрозу цунами
Тревога цунами объявлена на северных Курилах, предупреждает сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:16:00+03:00
2025-07-20T12:16:00+03:00
2025-07-20T12:16:00+03:00
происшествия
парамушир
российская академия наук
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Тревога цунами объявлена на северных Курилах, предупреждает сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Сахалинская служба предупреждения о цунами объявила тревогу цунами по Северо-Курильскому району. Угроза возникла после землетрясения магнитудой 7.6, которое произошло в воскресенье у побережья Камчатки", - уточнили РИА Новости в ведомстве. По информации ГУМС по Сахалинской области, землетрясение ощущалось до 3 баллов на территории Северо-Курильского района. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Все службы работают в штатном режиме. "Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030246985.html
парамушир
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происшествия, парамушир, российская академия наук, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Парамушир, Российская академия наук, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Курилах объявили угрозу цунами
ФИЦ ЕГС РАН: на Курилах объявили угрозу цунами