https://ria.ru/20250720/tsunami-2030254529.html

На Курилах объявили угрозу цунами

На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025

На Курилах объявили угрозу цунами

Тревога цунами объявлена на северных Курилах, предупреждает сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:16:00+03:00

2025-07-20T12:16:00+03:00

2025-07-20T12:16:00+03:00

происшествия

парамушир

российская академия наук

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029997408_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_c136f593349a7d6ca9404705109aac6b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Тревога цунами объявлена на северных Курилах, предупреждает сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Сахалинская служба предупреждения о цунами объявила тревогу цунами по Северо-Курильскому району. Угроза возникла после землетрясения магнитудой 7.6, которое произошло в воскресенье у побережья Камчатки", - уточнили РИА Новости в ведомстве. По информации ГУМС по Сахалинской области, землетрясение ощущалось до 3 баллов на территории Северо-Курильского района. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Все службы работают в штатном режиме. "Центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030246985.html

парамушир

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, парамушир, российская академия наук, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)