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Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами - РИА Новости, 20.07.2025
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11:55 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/tsunami-2030252888.html
Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами
Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами - РИА Новости, 20.07.2025
Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами
Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:55:00+03:00
2025-07-20T11:55:00+03:00
петропавловск-камчатский
происшествия
тихий океан
камчатка
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия."От ЦУКС ГУ МЧС поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 метров", - говорится в сообщении.Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки.По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением, у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2. Сейсмологи уточняют данные.
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
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петропавловск-камчатский, происшествия, тихий океан, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами

Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами до двух метров

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия.
"От ЦУКС ГУ МЧС поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 метров", - говорится в сообщении.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки.
По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением, у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2. Сейсмологи уточняют данные.
 
Петропавловск-КамчатскийПроисшествияТихий океанКамчаткаРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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