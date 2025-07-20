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Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами

Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами - РИА Новости, 20.07.2025

Мэрия Петропавловска-Камчатского предупредила о возможном цунами

Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:55:00+03:00

2025-07-20T11:55:00+03:00

2025-07-20T11:55:00+03:00

петропавловск-камчатский

происшествия

тихий океан

камчатка

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия."От ЦУКС ГУ МЧС поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 метров", - говорится в сообщении.Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки.По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением, у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2. Сейсмологи уточняют данные.

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

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петропавловск-камчатский, происшествия, тихий океан, камчатка, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)