Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 20.07.2025 (обновлено: 12:34 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/svo-2030255564.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.07.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:28:00+03:00
2025-07-20T12:34:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_068d5002508030eb609d97b80e58b039.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030161823.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75b014b809a43f74ef45b5121c366dfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, днепропетровская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Днепропетровская область
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Востока" до 170 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2025
19 июля, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала