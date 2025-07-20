https://ria.ru/20250720/svo-2030255564.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.07.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:28:00+03:00
2025-07-20T12:28:00+03:00
2025-07-20T12:34:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_068d5002508030eb609d97b80e58b039.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030161823.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75b014b809a43f74ef45b5121c366dfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, днепропетровская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Днепропетровская область
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в зоне действия "Востока" до 170 военнослужащих