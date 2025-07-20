https://ria.ru/20250720/svo-2030255564.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.07.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:28:00+03:00

2025-07-20T12:28:00+03:00

2025-07-20T12:34:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030161823.html

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донецкая народная республика

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, днепропетровская область