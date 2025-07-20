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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:25:00+03:00
2025-07-20T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесено поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Маяк, Молодецкое, Муравка, Зверево, Удачное, Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и Краснознаменка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сергеевка, зверево, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергеевка, Зверево, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: потери ВСУ в зоне действия "Центра" составили до 450 военнослужащих