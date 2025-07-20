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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:25:00+03:00

2025-07-20T12:25:00+03:00

2025-07-20T12:30:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесено поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Маяк, Молодецкое, Муравка, Зверево, Удачное, Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и Краснознаменка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030161823.html

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сергеевка

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сергеевка, зверево, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)