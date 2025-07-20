Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну
Симоньян заявила, что армяне смогут сохранить страну, если лишат власти Пашиняна
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Армяне на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь могут уйти из Армении так же, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра страны Никола Пашиняна, если не решат судьбу его власти, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Так вот, их мозги запудрены, замылены. Пора сбросить с себя эти чары. Пора вернуться к пониманию того, что вы — армяне. И нет у армян других святынь, кроме нашей церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал (Пашинян. — Прим. ред.), просто вырвало его на эти святыни. И с удовольствием его на них вырвало. Вот этот эфенди Пашинян. <...> В ваших руках же он, в ваших руках. Как привели, так и уводите. <...> Иначе, понимаете, что вам придется уйти самим, как ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха", — отметила медиаменеджер в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Она напомнила, что ААЦ за две тысячи лет пытались уничтожить и римляне, и персы, и османы, и другие, но безуспешно. А теперь это впервые делает "человек, являющийся армянином по происхождению".
"Это действительно вещь неслыханная. Пашинян — это не просто предатель своего народа, это не просто предатель своей веры. Это действительно какой-то маленький кусок Антихриста, явившийся перед нашими глазами. И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут, а это единственный способ им сохраниться. <...> Они должны понимать, что народ никуда не денется. <...> А вот с армянской государственностью, с государством Армения, людям, которые живут в Армении, придется распрощаться", — сказала Симоньян.
Журналист добавила, что каждый, кто голосовал за Пашиняна, вместе с ним несет ответственность за его действия.
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"Пока они этого не осознают и точно так же не выйдут на улицы, как когда-то выходили вместе с ним для того, чтобы привести его к власти. Если они не выйдут на улицы для того, чтобы его снести, они должны понимать, что мои дети еще школу не закончат, когда государство Армения останется в истории. Мы будем читать о нем только в учебниках, и мы будем рассеянный по миру народ, не имеющий и больше уже никогда, даже в перспективе, не имеющий возможности вновь обрести свое государство. Если людей в Армении это устраивают, ну что же, значит, заслужили. Я не думаю, что их это устраивает", — подчеркнула Симоньян.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру.
- Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
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