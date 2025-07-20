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Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну - РИА Новости, 20.07.2025
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22:38 20.07.2025 (обновлено: 23:37 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/simonjan-2030314351.html
Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну
Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну - РИА Новости, 20.07.2025
Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну
Армяне на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь могут уйти из Армении так же, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:38:00+03:00
2025-07-20T23:37:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
никол пашинян
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
армянская апостольская церковь
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Армяне на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь могут уйти из Армении так же, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра страны Никола Пашиняна, если не решат судьбу его власти, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Так вот, их мозги запудрены, замылены. Пора сбросить с себя эти чары. Пора вернуться к пониманию того, что вы — армяне. И нет у армян других святынь, кроме нашей церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал (Пашинян. — Прим. ред.), просто вырвало его на эти святыни. И с удовольствием его на них вырвало. Вот этот эфенди Пашинян. &lt;...&gt; В ваших руках же он, в ваших руках. Как привели, так и уводите. &lt;...&gt; Иначе, понимаете, что вам придется уйти самим, как ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха", — отметила медиаменеджер в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она напомнила, что ААЦ за две тысячи лет пытались уничтожить и римляне, и персы, и османы, и другие, но безуспешно. А теперь это впервые делает "человек, являющийся армянином по происхождению". "Это действительно вещь неслыханная. Пашинян — это не просто предатель своего народа, это не просто предатель своей веры. Это действительно какой-то маленький кусок Антихриста, явившийся перед нашими глазами. И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут, а это единственный способ им сохраниться. &lt;...&gt; Они должны понимать, что народ никуда не денется. &lt;...&gt; А вот с армянской государственностью, с государством Армения, людям, которые живут в Армении, придется распрощаться", — сказала Симоньян.Журналист добавила, что каждый, кто голосовал за Пашиняна, вместе с ним несет ответственность за его действия. &quot;Пока они этого не осознают и точно так же не выйдут на улицы, как когда-то выходили вместе с ним для того, чтобы привести его к власти. Если они не выйдут на улицы для того, чтобы его снести, они должны понимать, что мои дети еще школу не закончат, когда государство Армения останется в истории. Мы будем читать о нем только в учебниках, и мы будем рассеянный по миру народ, не имеющий и больше уже никогда, даже в перспективе, не имеющий возможности вновь обрести свое государство. Если людей в Армении это устраивают, ну что же, значит, заслужили. Я не думаю, что их это устраивает&quot;, — подчеркнула Симоньян.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026178993.html
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html
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азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), армянская апостольская церковь, facebook
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Армянская апостольская церковь, Facebook
Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну

Симоньян заявила, что армяне смогут сохранить страну, если лишат власти Пашиняна

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Армяне на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь могут уйти из Армении так же, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра страны Никола Пашиняна, если не решат судьбу его власти, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Так вот, их мозги запудрены, замылены. Пора сбросить с себя эти чары. Пора вернуться к пониманию того, что вы — армяне. И нет у армян других святынь, кроме нашей церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал (Пашинян. — Прим. ред.), просто вырвало его на эти святыни. И с удовольствием его на них вырвало. Вот этот эфенди Пашинян. <...> В ваших руках же он, в ваших руках. Как привели, так и уводите. <...> Иначе, понимаете, что вам придется уйти самим, как ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха", — отметила медиаменеджер в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну
29 июня, 22:58
Она напомнила, что ААЦ за две тысячи лет пытались уничтожить и римляне, и персы, и османы, и другие, но безуспешно. А теперь это впервые делает "человек, являющийся армянином по происхождению".
"Это действительно вещь неслыханная. Пашинян — это не просто предатель своего народа, это не просто предатель своей веры. Это действительно какой-то маленький кусок Антихриста, явившийся перед нашими глазами. И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут, а это единственный способ им сохраниться. <...> Они должны понимать, что народ никуда не денется. <...> А вот с армянской государственностью, с государством Армения, людям, которые живут в Армении, придется распрощаться", — сказала Симоньян.
Журналист добавила, что каждый, кто голосовал за Пашиняна, вместе с ним несет ответственность за его действия.
«

"Пока они этого не осознают и точно так же не выйдут на улицы, как когда-то выходили вместе с ним для того, чтобы привести его к власти. Если они не выйдут на улицы для того, чтобы его снести, они должны понимать, что мои дети еще школу не закончат, когда государство Армения останется в истории. Мы будем читать о нем только в учебниках, и мы будем рассеянный по миру народ, не имеющий и больше уже никогда, даже в перспективе, не имеющий возможности вновь обрести свое государство. Если людей в Армении это устраивают, ну что же, значит, заслужили. Я не думаю, что их это устраивает", — подчеркнула Симоньян.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
29 июня, 21:52

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру.
  • Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
27 июня, 15:06
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол ПашинянМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Армянская апостольская церковьFacebook
 
 
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