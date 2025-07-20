https://ria.ru/20250720/simonjan-2030314351.html

Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну

Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну - РИА Новости, 20.07.2025

Симоньян рассказала, как армяне могут сохранить свою страну

Армяне на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь могут уйти из Армении так же, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:38:00+03:00

2025-07-20T22:38:00+03:00

2025-07-20T23:37:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

никол пашинян

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_e6f7128dd60b66a29e84f19d8a23c3e6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Армяне на фоне посягательств на Армянскую апостольскую церковь могут уйти из Армении так же, как ушли из Карабаха из-за действий премьер-министра страны Никола Пашиняна, если не решат судьбу его власти, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Так вот, их мозги запудрены, замылены. Пора сбросить с себя эти чары. Пора вернуться к пониманию того, что вы — армяне. И нет у армян других святынь, кроме нашей церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал (Пашинян. — Прим. ред.), просто вырвало его на эти святыни. И с удовольствием его на них вырвало. Вот этот эфенди Пашинян. <...> В ваших руках же он, в ваших руках. Как привели, так и уводите. <...> Иначе, понимаете, что вам придется уйти самим, как ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха", — отметила медиаменеджер в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она напомнила, что ААЦ за две тысячи лет пытались уничтожить и римляне, и персы, и османы, и другие, но безуспешно. А теперь это впервые делает "человек, являющийся армянином по происхождению". "Это действительно вещь неслыханная. Пашинян — это не просто предатель своего народа, это не просто предатель своей веры. Это действительно какой-то маленький кусок Антихриста, явившийся перед нашими глазами. И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут, а это единственный способ им сохраниться. <...> Они должны понимать, что народ никуда не денется. <...> А вот с армянской государственностью, с государством Армения, людям, которые живут в Армении, придется распрощаться", — сказала Симоньян.Журналист добавила, что каждый, кто голосовал за Пашиняна, вместе с ним несет ответственность за его действия. "Пока они этого не осознают и точно так же не выйдут на улицы, как когда-то выходили вместе с ним для того, чтобы привести его к власти. Если они не выйдут на улицы для того, чтобы его снести, они должны понимать, что мои дети еще школу не закончат, когда государство Армения останется в истории. Мы будем читать о нем только в учебниках, и мы будем рассеянный по миру народ, не имеющий и больше уже никогда, даже в перспективе, не имеющий возможности вновь обрести свое государство. Если людей в Армении это устраивают, ну что же, значит, заслужили. Я не думаю, что их это устраивает", — подчеркнула Симоньян.Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026178993.html

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, никол пашинян, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), армянская апостольская церковь, facebook