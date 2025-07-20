Рейтинг@Mail.ru
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/sigarety-2030237398.html
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан - РИА Новости, 20.07.2025
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан
Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:05:00+03:00
2025-07-20T09:05:00+03:00
экономика
турция
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148119/85/1481198518_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_55fc82501bace3dfe27bea6261840933.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенной статистики соседней республики. Так, в апреле этого года поставки российских сигарет в Казахстан достигали отметки в 2,7 миллиона долларов - страна обеспечивала более 35% импорта республики, тогда как на Турцию приходилось 19%, что давало ей второе место в рейтинге крупнейших продавцов. В мае страны поменялись местами: доля Турции выросла до 54,8%, а России - сократилась до 15,9%. Это объясняется разнонаправленной динамикой поставок. Россия снизила свой экспорт такой продукции в Казахстан по сравнению с предшествующим месяцем почти вдвое, до 1,4 миллиона долларов, а Турция - нарастила более чем в 3 раза до 4,8 миллиона долларов. Кроме России и Турции, заметный вес на рынке импортных сигарет Казахстана у Германии - ее доля в майском импорте республики составила 12,9%.
https://ria.ru/20250719/postavki-2030104758.html
https://ria.ru/20250719/tovary-2030114819.html
турция
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148119/85/1481198518_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_d9998b70efcc5bf81cb9a9692d7ad9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, казахстан
Экономика, Турция, Россия, Казахстан
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан

Россия уступила Турции первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан

© Fotolia / gosphotodesignСигареты
Сигареты - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Fotolia / gosphotodesign
Сигареты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенной статистики соседней республики.
Так, в апреле этого года поставки российских сигарет в Казахстан достигали отметки в 2,7 миллиона долларов - страна обеспечивала более 35% импорта республики, тогда как на Турцию приходилось 19%, что давало ей второе место в рейтинге крупнейших продавцов.
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года
19 июля, 08:14
В мае страны поменялись местами: доля Турции выросла до 54,8%, а России - сократилась до 15,9%.
Это объясняется разнонаправленной динамикой поставок. Россия снизила свой экспорт такой продукции в Казахстан по сравнению с предшествующим месяцем почти вдвое, до 1,4 миллиона долларов, а Турция - нарастила более чем в 3 раза до 4,8 миллиона долларов.
Кроме России и Турции, заметный вес на рынке импортных сигарет Казахстана у Германии - ее доля в майском импорте республики составила 12,9%.
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян
19 июля, 09:52
 
ЭкономикаТурцияРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала