https://ria.ru/20250720/sigarety-2030237398.html
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан - РИА Новости, 20.07.2025
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан
Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:05:00+03:00
2025-07-20T09:05:00+03:00
2025-07-20T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия, еще в апреле текущего года занимавшая первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан, в мае уступила лидерство Турции, выяснило РИА Новости, изучив данные таможенной статистики соседней республики. Так, в апреле этого года поставки российских сигарет в Казахстан достигали отметки в 2,7 миллиона долларов - страна обеспечивала более 35% импорта республики, тогда как на Турцию приходилось 19%, что давало ей второе место в рейтинге крупнейших продавцов. В мае страны поменялись местами: доля Турции выросла до 54,8%, а России - сократилась до 15,9%. Это объясняется разнонаправленной динамикой поставок. Россия снизила свой экспорт такой продукции в Казахстан по сравнению с предшествующим месяцем почти вдвое, до 1,4 миллиона долларов, а Турция - нарастила более чем в 3 раза до 4,8 миллиона долларов. Кроме России и Турции, заметный вес на рынке импортных сигарет Казахстана у Германии - ее доля в майском импорте республики составила 12,9%.
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экономика, турция, россия, казахстан
Экономика, Турция, Россия, Казахстан
Россия уступила Турции лидерство по поставкам сигарет в Казахстан
Россия уступила Турции первое место среди поставщиков сигарет в Казахстан