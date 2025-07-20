https://ria.ru/20250720/sapsan-2030298116.html

РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля

РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля - РИА Новости, 20.07.2025

РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля

РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:32:00+03:00

2025-07-20T19:32:00+03:00

2025-07-20T19:33:00+03:00

москва

санкт-петербург

ржд

сапсан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101849/51/1018495195_0:112:3076:1842_1920x0_80_0_0_bd2672122563fc4e24be7aa9042fe6e9.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА Новости в компании. "Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в Сапсанах на 21 июля. Сдвоенным составом отправится поезд 755 из Санкт-Петербурга в 06.40 и поезд 770 из Москвы в 13.40", - сообщили в РЖД. Билеты уже доступны к покупке.

https://ria.ru/20250423/issledovanie-2012979440.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, санкт-петербург, ржд, сапсан