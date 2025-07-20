https://ria.ru/20250720/sapsan-2030298116.html
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля - РИА Новости, 20.07.2025
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля
РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:32:00+03:00
2025-07-20T19:32:00+03:00
2025-07-20T19:33:00+03:00
москва
санкт-петербург
ржд
сапсан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101849/51/1018495195_0:112:3076:1842_1920x0_80_0_0_bd2672122563fc4e24be7aa9042fe6e9.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА Новости в компании. "Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в Сапсанах на 21 июля. Сдвоенным составом отправится поезд 755 из Санкт-Петербурга в 06.40 и поезд 770 из Москвы в 13.40", - сообщили в РЖД. Билеты уже доступны к покупке.
https://ria.ru/20250423/issledovanie-2012979440.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101849/51/1018495195_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_a4c238931646e053deaf709ecd41d5f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, ржд, сапсан
Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Сапсан
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля
РЖД увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля из-за повышенного спроса