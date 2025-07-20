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РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля - РИА Новости, 20.07.2025
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19:32 20.07.2025 (обновлено: 19:33 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/sapsan-2030298116.html
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля - РИА Новости, 20.07.2025
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля
РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2025
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санкт-петербург
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА Новости в компании. "Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в Сапсанах на 21 июля. Сдвоенным составом отправится поезд 755 из Санкт-Петербурга в 06.40 и поезд 770 из Москвы в 13.40", - сообщили в РЖД. Билеты уже доступны к покупке.
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москва, санкт-петербург, ржд, сапсан
Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Сапсан
РЖД увеличили число мест в "Сапсанах" на 21 июля

РЖД увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля из-за повышенного спроса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосадка пассажиров в поезд "Сапсан"
Посадка пассажиров в поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посадка пассажиров в поезд "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РЖД для удовлетворения повышенного спроса на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в поездах "Сапсан" на 21 июля, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом увеличили число мест в Сапсанах на 21 июля. Сдвоенным составом отправится поезд 755 из Санкт-Петербурга в 06.40 и поезд 770 из Москвы в 13.40", - сообщили в РЖД.
Билеты уже доступны к покупке.
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