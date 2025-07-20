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Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва - РИА Новости, 20.07.2025
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17:38 20.07.2025 (обновлено: 17:58 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/sapsan-2030287871.html
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва - РИА Новости, 20.07.2025
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва
Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково". РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:38:00+03:00
2025-07-20T17:58:00+03:00
пулково (аэропорт)
ржд
сапсан
москва
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково".&quot;В связи с отменой части рейсов в Москву компанией ОАО &quot;РЖД&quot; назначен дополнительный высокоскоростной поезд &quot;Сапсан&quot;. Поезд №755 отправление с Московского вокзала 21 июля в 06.40&quot;, - говорится в Telegram-канале аэропорта.Билеты можно приобрести: в кассе РЖД, расположенной на втором этаже терминала аэропорта Пулково, на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".Также на ночные поезда С-ЗФПК сегодня добавлены вагоны.
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пулково (аэропорт), ржд, сапсан, москва, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), РЖД, Сапсан, Москва, Санкт-Петербург
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва

Назначен дополнительный поезд РЖД из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан"
Поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково".
«

"В связи с отменой части рейсов в Москву компанией ОАО "РЖД" назначен дополнительный высокоскоростной поезд "Сапсан". Поезд №755 отправление с Московского вокзала 21 июля в 06.40", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

Билеты можно приобрести: в кассе РЖД, расположенной на втором этаже терминала аэропорта Пулково, на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Также на ночные поезда С-ЗФПК сегодня добавлены вагоны.
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Пулково (аэропорт)РЖДСапсанМоскваСанкт-Петербург
 
 
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