https://ria.ru/20250720/sapsan-2030287871.html
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва - РИА Новости, 20.07.2025
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва
Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково". РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:38:00+03:00
2025-07-20T17:38:00+03:00
2025-07-20T17:58:00+03:00
пулково (аэропорт)
ржд
сапсан
москва
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково"."В связи с отменой части рейсов в Москву компанией ОАО "РЖД" назначен дополнительный высокоскоростной поезд "Сапсан". Поезд №755 отправление с Московского вокзала 21 июля в 06.40", - говорится в Telegram-канале аэропорта.Билеты можно приобрести: в кассе РЖД, расположенной на втором этаже терминала аэропорта Пулково, на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".Также на ночные поезда С-ЗФПК сегодня добавлены вагоны.
https://ria.ru/20250707/kollaps-2027564762.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), ржд, сапсан, москва, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), РЖД, Сапсан, Москва, Санкт-Петербург
Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва
Назначен дополнительный поезд РЖД из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов