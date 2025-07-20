https://ria.ru/20250720/sapsan-2030287871.html

Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва

Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва - РИА Новости, 20.07.2025

Из-за отмены авиарейсов назначен дополнительный "Сапсан" Петербург —Москва

Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково". РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:38:00+03:00

2025-07-20T17:38:00+03:00

2025-07-20T17:58:00+03:00

пулково (аэропорт)

ржд

сапсан

москва

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Дополнительный поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву назначен в связи с отменой части авиарейсов в Москву, сообщил аэропорт "Пулково"."В связи с отменой части рейсов в Москву компанией ОАО "РЖД" назначен дополнительный высокоскоростной поезд "Сапсан". Поезд №755 отправление с Московского вокзала 21 июля в 06.40", - говорится в Telegram-канале аэропорта.Билеты можно приобрести: в кассе РЖД, расположенной на втором этаже терминала аэропорта Пулково, на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".Также на ночные поезда С-ЗФПК сегодня добавлены вагоны.

https://ria.ru/20250707/kollaps-2027564762.html

москва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пулково (аэропорт), ржд, сапсан, москва, санкт-петербург