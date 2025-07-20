https://ria.ru/20250720/rzhd-2030242610.html

В РЖД сообщили о задержках в связи с происшествием в Ростовской области

В РЖД сообщили о задержках в связи с происшествием в Ростовской области - РИА Новости, 20.07.2025

В РЖД сообщили о задержках в связи с происшествием в Ростовской области

В связи с происшествием на станции Лихая в Ростовской области с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:05:00+03:00

2025-07-20T10:05:00+03:00

2025-07-20T10:14:00+03:00

ростовская область

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В связи с происшествием на станции Лихая в Ростовской области с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда, сообщается в Telegram-канале РЖД."В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и Гранд Сервис Экспресс). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, ведется информирование через СМС. Кроме того, на всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги работает дополнительный персонал и организована раздача воды, пассажирам с детьми и пожилого возраста предоставлены для размещения комнаты матери и ребенка. Подчеркивается, что железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

https://ria.ru/20250719/rzhd-2030111778.html

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ростовская область

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