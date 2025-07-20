https://ria.ru/20250720/rpk-2030313777.html

В РПК назвали условие продолжения разоружения

В РПК назвали условие продолжения разоружения - РИА Новости, 20.07.2025

В РПК назвали условие продолжения разоружения

Члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил один из... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:31:00+03:00

2025-07-20T22:31:00+03:00

2025-07-20T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил один из высокопоставленных командиров группировки Джемиль Байык.Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК начался 11 июля в иракском городе Сулеймание, около 30 боевиков сожгли оружие в ходе церемонии, сообщил ранее турецкий источник РИА Новости."Байык заявил, что дальнейшее разоружение РПК произойдет только в случае юридических и политических реформ, которые реализуют власти Турции", - сообщает телеканал Rudaw."РПК требует позволить (лидеру Абдулле) Оджалану свободно работать и общаться, а от турецкого правительства - разработать законы о свободе и о демократической интеграции. После этого РПК сложит оружие, а пока этого не произошло, никто не может требовать от нас разоружения", - цитирует телеканал заявление Байыка, сопредседателя исполнительного совета иракского "Союза общин Курдистана" (KCK) - зонтичной организации РПК.По словам Байыка, без изменения турецкого законодательства вместо РПК возникнут небольшие группировки, которые продолжат вооруженную борьбу, необходима отмена "дискриминационных" законов.Правительство Турции рассчитывает, что инициатива по разоружению РПК официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250711/erdogan-2028619194.html

https://ria.ru/20250711/rpk-2028534929.html

https://ria.ru/20250711/turtsija-2028693169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция