Рейтинг@Mail.ru
В РПК назвали условие продолжения разоружения - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rpk-2030313777.html
В РПК назвали условие продолжения разоружения
В РПК назвали условие продолжения разоружения - РИА Новости, 20.07.2025
В РПК назвали условие продолжения разоружения
Члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил один из... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:31:00+03:00
2025-07-20T22:31:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144365/55/1443655592_0:147:3078:1878_1920x0_80_0_0_53bcd30efa790237841534a556476a32.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил один из высокопоставленных командиров группировки Джемиль Байык.Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК начался 11 июля в иракском городе Сулеймание, около 30 боевиков сожгли оружие в ходе церемонии, сообщил ранее турецкий источник РИА Новости.&quot;Байык заявил, что дальнейшее разоружение РПК произойдет только в случае юридических и политических реформ, которые реализуют власти Турции&quot;, - сообщает телеканал Rudaw."РПК требует позволить (лидеру Абдулле) Оджалану свободно работать и общаться, а от турецкого правительства - разработать законы о свободе и о демократической интеграции. После этого РПК сложит оружие, а пока этого не произошло, никто не может требовать от нас разоружения", - цитирует телеканал заявление Байыка, сопредседателя исполнительного совета иракского "Союза общин Курдистана" (KCK) - зонтичной организации РПК.По словам Байыка, без изменения турецкого законодательства вместо РПК возникнут небольшие группировки, которые продолжат вооруженную борьбу, необходима отмена "дискриминационных" законов.Правительство Турции рассчитывает, что инициатива по разоружению РПК официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250711/erdogan-2028619194.html
https://ria.ru/20250711/rpk-2028534929.html
https://ria.ru/20250711/turtsija-2028693169.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144365/55/1443655592_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f9f762ff47a7f73157e76b5352144ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
В РПК назвали условие продолжения разоружения

В РПК заявили, что не будут сдавать оружие до изменения законодательства Турции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец Рабочей партии Курдистана (РПК)
Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил один из высокопоставленных командиров группировки Джемиль Байык.
Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК начался 11 июля в иракском городе Сулеймание, около 30 боевиков сожгли оружие в ходе церемонии, сообщил ранее турецкий источник РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК
11 июля, 17:12
«

"Байык заявил, что дальнейшее разоружение РПК произойдет только в случае юридических и политических реформ, которые реализуют власти Турции", - сообщает телеканал Rudaw.

"РПК требует позволить (лидеру Абдулле) Оджалану свободно работать и общаться, а от турецкого правительства - разработать законы о свободе и о демократической интеграции. После этого РПК сложит оружие, а пока этого не произошло, никто не может требовать от нас разоружения", - цитирует телеканал заявление Байыка, сопредседателя исполнительного совета иракского "Союза общин Курдистана" (KCK) - зонтичной организации РПК.
По словам Байыка, без изменения турецкого законодательства вместо РПК возникнут небольшие группировки, которые продолжат вооруженную борьбу, необходима отмена "дискриминационных" законов.
Правительство Турции рассчитывает, что инициатива по разоружению РПК официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.
Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана во время разоружения в иракском городе Сулеймание. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вторая группа турецких боевиков РПК вскоре сложит оружие
11 июля, 12:29
Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Турецкий военный на фоне флага - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Турция разработала проект по разоружению боевиков РПК, заявил источник
11 июля, 15:14
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала