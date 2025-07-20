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Николай Басков находится в розыске СБУ - РИА Новости, 20.07.2025
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05:58 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rozysk-2030226385.html
Николай Басков находится в розыске СБУ
Николай Басков находится в розыске СБУ - РИА Новости, 20.07.2025
Николай Басков находится в розыске СБУ
Народный артист России Николай Басков находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:58:00+03:00
2025-07-20T05:58:00+03:00
украина
николай басков
ирина венедиктова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Народный артист России Николай Басков находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованным данным, Баскова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Артист разыскивается с 3 марта 2022 года и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2022 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала о том, что Басков подозревается в якобы "пропаганде и оправдании войны", суд удовлетворил ходатайство о его аресте.
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украина, николай басков, ирина венедиктова
Украина, Николай Басков, Ирина Венедиктова
Николай Басков находится в розыске СБУ

Народный артист России Николай Басков находится в розыске СБУ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНиколай Басков
Николай Басков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Николай Басков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Народный артист России Николай Басков находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, Баскова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Артист разыскивается с 3 марта 2022 года и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.
В марте 2022 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала о том, что Басков подозревается в якобы "пропаганде и оправдании войны", суд удовлетворил ходатайство о его аресте.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас"
19 июля, 05:11
 
УкраинаНиколай БасковИрина Венедиктова
 
 
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