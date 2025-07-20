https://ria.ru/20250720/rozysk-2030226385.html

Николай Басков находится в розыске СБУ

Николай Басков находится в розыске СБУ - РИА Новости, 20.07.2025

Николай Басков находится в розыске СБУ

Народный артист России Николай Басков находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:58:00+03:00

2025-07-20T05:58:00+03:00

2025-07-20T05:58:00+03:00

украина

николай басков

ирина венедиктова

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Народный артист России Николай Басков находится в розыске службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованным данным, Баскова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Артист разыскивается с 3 марта 2022 года и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте 2022 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала о том, что Басков подозревается в якобы "пропаганде и оправдании войны", суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

https://ria.ru/20250719/sbu-2030097651.html

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украина, николай басков, ирина венедиктова