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Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина - РИА Новости, 21.07.2025
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина
Российский этнограф Святослав Каверин сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в городе Кундуз в Афганистане "за попытку контрабанды украшений. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-20T20:51:00+03:00
2025-07-20T20:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в городе Кундуз в Афганистане "за попытку контрабанды украшений.Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, написал, что его задержали 19 июля и "сейчас везут в Кабул". Он добавил, что изредка получает свой телефон.Посольство России в Кабуле сообщило РИА Новости, что в курсе задержания Каверина, занимается решением его вопроса."Мы в курсе, занимаемся этим вопросом", — сказал собеседник агентства.
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), российская академия наук
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Российская академия наук
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина
Этнографа Каверина задержали в Афганистане по обвинению в попытке контрабанды