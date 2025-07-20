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Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина - РИА Новости, 21.07.2025
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20:51 20.07.2025 (обновлено: 00:18 21.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rossiya-2030307894.html
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина - РИА Новости, 21.07.2025
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина
Российский этнограф Святослав Каверин сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в городе Кундуз в Афганистане "за попытку контрабанды украшений. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-20T20:51:00+03:00
2025-07-21T00:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в городе Кундуз в Афганистане "за попытку контрабанды украшений.Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, написал, что его задержали 19 июля и "сейчас везут в Кабул". Он добавил, что изредка получает свой телефон.Посольство России в Кабуле сообщило РИА Новости, что в курсе задержания Каверина, занимается решением его вопроса.&quot;Мы в курсе, занимаемся этим вопросом&quot;, — сказал собеседник агентства.
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), российская академия наук
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Российская академия наук
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина

Этнографа Каверина задержали в Афганистане по обвинению в попытке контрабанды

© Фото : Святослав Каверин / TelegramРоссийский этнограф Святослав Каверин
Российский этнограф Святослав Каверин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Святослав Каверин / Telegram
Российский этнограф Святослав Каверин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в городе Кундуз в Афганистане "за попытку контрабанды украшений.
Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, написал, что его задержали 19 июля и "сейчас везут в Кабул". Он добавил, что изредка получает свой телефон.
Посольство России в Кабуле сообщило РИА Новости, что в курсе задержания Каверина, занимается решением его вопроса.
«

"Мы в курсе, занимаемся этим вопросом", — сказал собеседник агентства.

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