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Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ - РИА Новости, 20.07.2025
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13:11 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/putin-2030259458.html
Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ
Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ - РИА Новости, 20.07.2025
Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:11:00+03:00
2025-07-20T13:11:00+03:00
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
вячеслав володин
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "В преддверии Дня Военно-морского флота логично, что президент снова будет заниматься вопросами развития ВМФ... Также президент на неделе проведет совещание с членами правительства... С главами обеих палат парламента Путин традиционно встречается после окончания очередной сессии. Можно ожидать такого разговора и сейчас", - сообщили в программе.
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ

Путин проведет совещание с правительством и займется вопросами развития ВМФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"В преддверии Дня Военно-морского флота логично, что президент снова будет заниматься вопросами развития ВМФ... Также президент на неделе проведет совещание с членами правительства... С главами обеих палат парламента Путин традиционно встречается после окончания очередной сессии. Можно ожидать такого разговора и сейчас", - сообщили в программе.
Российский авианосец Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
ВМФ России нужны атомные авианосцы, рассказал адмирал
16 июля, 01:58
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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