https://ria.ru/20250720/putin-2030259458.html

Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ

Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ - РИА Новости, 20.07.2025

Путин на следующей неделе займется вопросами развития ВМФ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:11:00+03:00

2025-07-20T13:11:00+03:00

2025-07-20T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития ВМФ, не исключено, что состоится и встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "В преддверии Дня Военно-морского флота логично, что президент снова будет заниматься вопросами развития ВМФ... Также президент на неделе проведет совещание с членами правительства... С главами обеих палат парламента Путин традиционно встречается после окончания очередной сессии. Можно ожидать такого разговора и сейчас", - сообщили в программе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф