https://ria.ru/20250720/pulkovo-2030226742.html

"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений

"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений - РИА Новости, 20.07.2025

"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений

Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:03:00+03:00

2025-07-20T06:03:00+03:00

2025-07-20T06:03:00+03:00

санкт-петербург

москва

артем кореняко

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще 14 готовятся к вылету, сообщает авиагавань в Telegram-канале. Ранее в воскресенье "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" сняты. "В настоящее время аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания. Из 29 рейсов, которые были перенаправлены в "Пулково", 14 еще готовятся к вылету - наземные службы завершают все необходимые процедуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

https://ria.ru/20250506/pulkovo-2015228363.html

санкт-петербург

москва

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санкт-петербург, москва, артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)