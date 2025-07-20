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"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений
"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений - РИА Новости, 20.07.2025
"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений
Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:03:00+03:00
2025-07-20T06:03:00+03:00
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санкт-петербург
москва
артем кореняко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания, из почти 30 авиарейсов, перенаправленных в Петербург на фоне ограничений в московских аэропортах, еще 14 готовятся к вылету, сообщает авиагавань в Telegram-канале. Ранее в воскресенье "Пулково" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропортах Москвы принимает все перенаправленные в Петербург рейсы. Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" сняты. "В настоящее время аэропорт "Пулково" работает над стабилизацией расписания. Из 29 рейсов, которые были перенаправлены в "Пулково", 14 еще готовятся к вылету - наземные службы завершают все необходимые процедуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
https://ria.ru/20250506/pulkovo-2015228363.html
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санкт-петербург, москва, артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Санкт-Петербург, Москва, Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений
"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений в Москве