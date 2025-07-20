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"Пулково" примет перенаправленные рейсы из Москвы - РИА Новости, 20.07.2025
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04:10 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/pulkovo-2030223379.html
"Пулково" примет перенаправленные рейсы из Москвы
"Пулково" примет перенаправленные рейсы из Москвы - РИА Новости, 20.07.2025
"Пулково" примет перенаправленные рейсы из Москвы
"Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице, сообщает аэропорт. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:10:00+03:00
2025-07-20T04:10:00+03:00
москва
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице, сообщает аэропорт. В воскресенье в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". "Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы "Пулково" принимает все перенаправленные в Петербург рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Авиагавань отмечает, что аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб.
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москва, санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Москва, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
"Пулково" примет перенаправленные рейсы из Москвы

"Пулково" примет перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Аэропорт "Пулково". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Пулково" будет принимать перенаправленные рейсы из Москвы на фоне временных ограничений, введенных в столице, сообщает аэропорт.
В воскресенье в Росавиации объявили о временных ограничениях в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
"Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы "Пулково" принимает все перенаправленные в Петербург рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань отмечает, что аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб.
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