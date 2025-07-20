https://ria.ru/20250720/poezd-2030305446.html
ФПК назначила дополнительный поезд между Петербургом и Москвой
ФПК назначила дополнительный поезд между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 20.07.2025
ФПК назначила дополнительный поезд между Петербургом и Москвой
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) для удовлетворения спроса на перевозки между Санкт-Петербургом и Москвой назначила на 20 июля доппоезд и... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:32:00+03:00
2025-07-20T20:32:00+03:00
2025-07-20T20:38:00+03:00
москва
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
"аврора"
ржд
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) для удовлетворения спроса на перевозки между Санкт-Петербургом и Москвой назначила на 20 июля доппоезд и добавила вагоны в ряд составов, сообщили РИА Новости в компании.Временные ограничения для безопасности вводились в эти выходные в ряде российских аэропортов, в том числе в авиагаванях Москвы."Федеральная пассажирская компания" для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между Санкт-Петербургом и Москвой назначила на 20 июля дополнительный поезд №237. Также были пополнены составы поездов №741/743 "Аврора", "Невский экспресс", "Красная стрела", №25 "Смена – А. Бетанкур", №37 и №163. Суммарно было включено 10 вагонов", - сказали в ФПК.При наличии технических возможностей, добавили в ФПК, количество дополнительных вагонов может быть увеличено.
https://ria.ru/20250720/sapsan-2030298116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, "аврора", ржд
Москва, Санкт-Петербург, Федеральная пассажирская компания, "Аврора", РЖД
ФПК назначила дополнительный поезд между Петербургом и Москвой
ФПК на 20 июля назначила дополнительный поезд между Петербургом и Москвой